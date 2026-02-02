ºÇÍ¥Àè¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö³ô¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÉÙÍµÁØ¤ËºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¶âÍ»»ñ»º¤È¤Ï¡ÚÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²òÀâ¡Û
¶âÍ»»ñ»º¤Î¼ïÎà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÂçÈ¾¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀè¿Ê¹ñºÄ·ô¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢»ñ»º¿ô²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡¢À¤¸Å¸ý½Ó²ð»á¤ÎÃø½ñ¡ØÉÙÍµÁØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¡£ÉÙÍµÁØ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¶âÍ»»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¶âÍ»»ñ»º¤Ï¡©
¶âÍ»»ñ»º¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ11¤Î»ñ»º¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÙÍµÁØ¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¶âÍ»»ñ»º¤Ï¼¡¤Î7»ñ»º¤Ç¤¹¡Ê¢¨Ãø¼ÔÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¦ÆüËÜ³ô¼°
¡¦Àè¿Ê¹ñ³ô¼°
¡¦¿·¶½¹ñ³ô¼°
¡¦Àè¿Ê¹ñºÄ·ô
¡¦³°¹ñREIT
¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¢¨¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë
¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¢¨¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë
¢¨¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤È°Å¹æ»ñ»º¤¬¤É¤Á¤é¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ñ»ºÀ¤ä·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊ¬³ä¡£
¤³¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÂçÈ¾¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¶âÍ»»ñ»º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÅê»ñ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê¹ñºÄ·ô > ÆüËÜ³ô¼°¡¦Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡¦¿·¶½¹ñ³ô¼° > ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë > ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë> ³°¹ñREIT
ºÇ¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¡ÊÉÙÍµÁØ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î¤¬¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤Ç¤¹¡£Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤È¤ÏÊÆ¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¡¢¹ë¥É¥ë¤Ê¤ÉÀè¿Ê¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿³°²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÀè¿Ê¹ñºÄ·ô¤³¤½¤¬ÉÙÍµÁØ¤Î¶âÍ»»ñ»º±¿ÍÑ¤Î°µÅÝÅª¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òÅê»ñ¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Ï¡ÖÀè¿Ê¹ñºÄ·ô¡×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤«
ÉÙÍµÁØ¤¬¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²Á³Ê¤Î°ÂÄêÀ
ÉÙÍµÁØ¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë°ì¤«È¬¤«¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¥É¥¥É¥¤»¤º¤Ë°Â¿´¤·¤Ê¤¬¤é¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÄ·ô¤Ï¡¢100¤Î²Á³Ê¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢Ëþ´ü¤Î¤È¤¤â100¤Î²Á³Ê¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö²Á³Ê100¢ª100¤ÎË¡Â§¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é³ô¼°¤Î¤è¤¦¤Ë²Á³Ê¤¬2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤Ë¤³¤½¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¡¿2¡¢1¡¿3¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»ñ»º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Î°ÂÄêÀ¤òµá¤á¤ÆÀè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó
°ÂÄêÅª¤ÊÍøÂ©¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢ºÄ·ô¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÍøÂ©¼ýÆþ¤ò»È¤Ã¤Æ»Ù½Ð¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤µ¤º¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î»þÅÀ¤À¤ÈÅê»ñ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯4¡ó¤«¤é5¡óÄøÅÙ¤ÎÍøÂ©¼ýÆþ¤ò³°²ß·ú¤Æ¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¤ÎÍøÂ©¼ýÆþ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£³°²ß¤Ø¤ÎÊ¬»¶
ÆüËÜ¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÄÌ²ßÇÛÊ¬¤ÏÆüËÜ±ß¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±ß¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï±ß¹â¤Ë¥Õ¥ë¥Ù¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ²ßÊ¬»¶¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï±ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ô³°¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ÏÊÆ¥É¥ë¡¢¥æ¡¼¥í¡¢¹ë¥É¥ë¤Ê¤É³°²ß·ú¤Æ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë³°²ßÊ¬»¶¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤´¹¶âÀ¤Î¹â¤µ
ÉÙÍµÁØ¤Ç¤â¡¢»ñ»º¤Î´¹¶âÀ¤ÏÄã¤¤¤è¤ê¹â¤¤¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ»ºÇÛÊ¬¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤»ñ»º¤Û¤ÉÎ®Æ°À¤¬¹â¤¤¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÂç¤¤Ê»ñ¶â¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ÏÇäµÑ¤ÎÃíÊ¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤¢¤ì¤Ð±ß¤Î¸½ÍÂ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ´¹¶âÀ¤¬¹â¤¤»ñ»º¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¼ê´Ö¤¤¤é¤º
ÉÙÍµÁØ¤ÏË»¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤ä´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¤ê¡¢ºÄ·ô¤òÁª¤ó¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¡¢Åê»ñ»þ¤ÏÂ¿¾¯¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÅê»ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤È¤¤¤¦1»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¸ú²Ì¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àè¿Ê¹ñºÄ·ô¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¸Å¸ý½Ó²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò