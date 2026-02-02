毎日放送の武川智美アナウンサー（57）が3月末で退社し、フリーとなることが分かった。レギュラーを務める2日のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜前10・00）の番組内でも発表した。退社後はフリーアナとして活動する予定。

番組冒頭で武川アナは「3月31日で会社を辞めます」と報告。これには「え〜？」とメッセンジャー・あいはらも驚くサプライズ発表となった。

「仕事は続けたい」といい、今後はフリーで活動する。「5年前から、心の中にはあった」と数年は迷ったというが、意を決して決断したと明かした。

「趣味がゴルフ」という武川アナはゴルフ番組のアシスタントなども希望。その他、講演などにも興味があり、幅広く活動するイメージを持っていると話した。

関係者の話によると4、5年前からアナウンサーとして将来的な道について考えていたようで、同僚と何度も相談して退社の決断に至ったようだ。アナウンサー室では先日、全員に報告した。同局では55歳以降、“自由定年”という制度があり、今回は早期退職という形となる。

今後も「仕事を続けたい」と同僚アナに話しており、フリーアナとしてテレビ、ラジオに加え、司会や講演活動など多方面で仕事をしたい意向。事務所には所属せずフリーで活動するとみられる。また、現在出演中のラジオ番組等の今後については調整中だ。

武川アナは毎日放送に入社後、ニュース、バラエティー番組で活躍。93年4月から05年6月の約12年間、「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）で明石家さんまのアシスタントを務めた。他にも「ちちんぷいぷい」「よんチャンTV」などに出演。現在は月・木曜にメッセ・あいはらの帯番組でレギュラー。大御所芸人たちと渡り合い、人気を博している。

◇武川智美（むかわ・ともみ）1968年（昭和43年）9月12日、山梨県生まれの57歳。立教大から92年に毎日放送に入社。同期は上泉雄一アナウンサー。趣味は料理、ゴルフ、観劇。2児の母。