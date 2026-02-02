鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第3回が1日放送され、世帯平均視聴率が10・3％だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・6％。

第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。

妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。

夏海殺害事件の真相に、急展開。

早瀬（鈴木亮平）は、突然現れた儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）と一香（戸田恵梨香）が鉢合わせる場面に居合わせてしまう。

張りつめた空気の中、一香の指示で麻友を外へ連れ出した早瀬は、麻友が今なお儀堂（鈴木亮平）を想い、別れるつもりは一切ないことを知り、言葉を失う。

動揺を抱えたまま警視庁に戻った早瀬を待っていたのは、再び現れた麻友だった。

その異常とも言える行動に戸惑う早瀬の前に立ちはだかったのは、真北（伊藤英明）と捜査二課の土方（愛希れいか）。

二人はすでに、儀堂と冬橋（永瀬廉）の関係を把握し、冬橋の“裏の顔”について独自に捜査を進めていたのだ。

警察内部でも、儀堂へと捜査の手が確実に伸びている。その現実を突きつけられた早瀬は、次第に焦りを募らせていく。

そんな中、消えた10億円をめぐり、海江田（酒向芳）が不審な動きを見せ始める。歯止めの利かなくなった海江田が向かった先は…。

そして早瀬は、儀堂のロッカールームで一台のパソコンを発見する。中身を開いたその瞬間、そこには、夏海殺害事件に隠されていた“ある真実”が記されていた。

主題歌はMr．Childrenの新曲「Again」。