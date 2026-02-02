MBS武川智美アナ、サプライズ発表「えーッ？」3月末で退社・フリー転身へ 『痛快！明石家電視台』アシスタントやラジオで長く活躍
MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日、同局ラジオ『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』（月〜金 前10：00）に出演し、3月末で退社することを明らかにした。
【写真】明石家さんまSPインタビュー、MBS武川智美アナの弾丸出張に応え実現
冒頭トークで、メッセンジャー・あいはら、藤崎マーケット・田崎佑一らが自身の“ご報告”を語るなか、「武川さんもね言うたら、そんなに日々変化のある生活をしているとは思えません」と振られ、「3月31日で会社を辞めます」とサプライズ発表。「えーッ？」と驚きの声が広がった。
あいはらが「あと1年我慢したら定年や」とツッコむと、武川アナは「2年…、3年やわ！」とツッコミ返し。その上で、今後について「働くことはやりたいんですよ」とし、「フリーでやっていく」と宣言した。
武川アナは、1968年9月12日生まれ。山梨県出身。92年にMBS入社。『ちちんぷいぷい』など情報ニュース番組をはじめ、『痛快！明石家電視台』では明石家さんまのアシスタントを長く務めた。現在は『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』『それゆけ！メッセンジャー』のほか、入社32年で初のレギュラー冠番組『トークでパンチ VS武川』のパーソナリティーを務める。
