NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第5話が1日放送され、世帯平均視聴率は12・5％だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・5％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第5回あらすじは、小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎（仲野太賀）は、試合で藤吉郎（池松壮亮）のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。そんな2人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は、これまで誰の説得にも応じていないという。果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％