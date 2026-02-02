電算<3640.T>がストップ高の３７５０円でカイ気配となっている。１月３０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２４５億８０００万円から２７８億５０００万円（前期比４８．６％増）へ、営業利益を４３億５５００万円から６３億円（同２．５倍）へ、純利益を３０億２７００万円から４５億円（同２．４倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８３円から１２３円へ引き上げ年間配当予想を１００円から１４０円へ引き上げたことを好感した買いが流入している。



公共分野で標準準拠システムの提供が順調に推移していることや、関連する新たな受注が発生したこと、各種システムや機器の更改の受注額が増加したこと、更に子ども・子育て支援金制度などの法制度改正対応や衆議院選挙への対応が新たに発生したことなどが売上高・利益を押し上げる。また、産業分野においても病院総合情報システムやリース業務パッケージなどの導入が順調に進捗したほか、民間企業向けの機器販売による受注額が増加したことも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１７９億５６００万円（前年同期比５５．８％増）、営業利益３６億３００万円（同４．６倍）、純利益２５億４６００万円（同３．３倍）だった。



出所：MINKABU PRESS