サイゼリヤ<7581.T>に注目したい。イタリアンレストラン「サイゼリヤ」を展開する同社の業績は好調だ。先月１４日に発表した第１四半期（２５年９～１１月）決算は連結営業利益が前年同期比１８．９％増の４６億６０００万円だった。国内は既存店の客数と客単価がともに伸び大幅な増益を達成。昨年１２月の既存店売上高は前年同月比１８．７％増となり５０カ月連続でプラス圏を維持。同社の低価格路線は高い支持を得ている。



２６年８月期通期の同利益は前期比２２．６％増の１９０億円と最高益更新の見通し。デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による店舗の生産性改善なども寄与する見込みだ。業績拡大を受け、株価は最高値圏で推移しているが、同社への評価は高く先行き７０００円台乗せからの一段高が期待できる。（地和）



出所：MINKABU PRESS