スクリンが大幅高で３日ぶり反発、３月末を基準日に１株を２株に株式分割へ

ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。１月３０日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることが目的という。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高４２５３億５２００万円（前年同期比７．５％減）、営業利益７７４億３９００万円（同２３．０％減）、純利益５４９億４６００万円（同２１．０％減）だった。ディスプレー製造装置及び成膜装置事業（ＦＴ事業）は有機ＥＬ向け装置売り上げが増加し大幅な増収増益となったが、主力の半導体製造装置事業（ＳＰＥ事業）が減収減益となった。ただ、ＳＰＥ事業の引き合いは旺盛で、業績は底打ちから回復局面へ向かっているとしている。



なお、２６年３月期通期業績予想は売上高６２１０億円（前期比０．７％減）、営業利益１１７０億円（同１３．８％減）、純利益８８０億円（同１１．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS