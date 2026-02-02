カフェイン中毒が疑われる場合の初期対応とは？症状別の対処法と受診の目安【医師解説】

カフェイン中毒が疑われる症状が現れたときは、速やかな対応が症状の悪化を防ぐ鍵となります。軽度の症状であれば自宅での対処で改善することも多いですが、重度の場合は医療機関での治療が必要になります。動悸や手の震え、強い不安感などが生じた際に、どのように対処すればよいのかを事前に知っておくことは大切です。ここでは、症状の程度に応じた適切な初期対応の方法について解説していきます。

監修医師：

小坂 真琴（医師）

カフェイン中毒が疑われる場合の初期対応

2022年、東京大学医学部卒業2022年4月～2024年3月、今村総合病院（鹿児島県鹿児島市）で初期研修を修了2024年4月よりオレンジホームケアクリニック（福井県福井市） 非常勤医師として在宅診療を行いながら、福島県立医科大学放射線健康管理学講座大学院生として研究に従事2025年10月よりナビタスクリニックに勤務週1度、相馬中央病院 （福島県相馬市） 非常勤医師として内科外来を担当

カフェイン中毒が疑われる症状が現れた場合、速やかな初期対応が重症化を防ぐうえで重要です。軽度の症状であれば、自宅での対処で改善することが多いですが、重度の症状や急激な体調悪化がみられる場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。カフェイン摂取後に動悸、手の震え、吐き気、めまい、強い不安感などが現れた際は、まず安静にし、カフェイン摂取を中止することが基本です。

軽度から中等度の症状への対処

軽度から中等度のカフェイン中毒症状が現れた場合、まずカフェインの追加摂取を直ちに中止します。水や麦茶などカフェインを含まない飲料を十分に摂取し、カフェインの排泄を促します。利尿作用によって脱水状態に陥りやすいため、こまめな水分補給が重要です。

安静にして横になり、落ち着いた環境で休息をとることで、症状が和らぐことがあります。動悸や不安感が強い場合は、深呼吸やリラックス法を試みることも有効です。室温を快適に保ち、騒音や強い光を避けることで、神経系への刺激を抑えます。吐き気がある場合は、無理に食事をとらず、落ち着いてから消化の良い食品を少量ずつ摂取します。

緊急受診が必要な症状

以下のような症状が現れた場合は、直ちに救急医療機関を受診するか、救急車を要請する必要があります。胸痛、激しい動悸、呼吸困難、意識障害、痙攣、激しい嘔吐、幻覚や錯乱状態、顔面蒼白、冷や汗、血圧の急激な変動などは、生命に関わる重篤な状態の可能性があります。

特に、エナジードリンクを短時間に大量摂取した後や、カフェイン錠剤を過剰服用した場合は、急性中毒のリスクが高く、速やかな医療介入が必要です。若年者や基礎疾患のある方では、重症化しやすい傾向があるため、早期の対応が求められます。受診の際は、摂取したカフェインの種類、量、摂取時刻を可能な限り正確に伝えることが、適切な治療につながります。

まとめ

カフェイン中毒は、カフェインの過剰摂取によって引き起こされる健康被害であり、適切な知識と対処法を身につけることで予防可能です。急性中毒では動悸、震え、吐き気といった症状が現れ、重症例では生命に関わることもあります。慢性的な依存状態では、離脱症状により日常生活に支障をきたすことがあります。

安全な摂取量は健康な成人で1日400mg以下が目安ですが、個人差が大きいため、自身の体質を理解することが重要です。症状が現れた際は、カフェイン摂取を中止し、水分補給と安静を心がけ、重度の場合は速やかに医療機関を受診してください。日常生活では摂取量を記録し、代替飲料を活用するなど、カフェインとの健全な付き合い方を実践することが大切です。

気になる症状がある方や依存状態が疑われる方は、医療機関に相談し、適切な支援を受けることをおすすめします。カフェインは適量であれば日常生活を豊かにする有益な物質ですが、過剰摂取には十分な注意が必要です。正しい知識を持ち、自身の身体と向き合いながら、安全にカフェインを活用していきましょう。

参考文献

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A」

食品安全委員会「食品中のカフェイン」