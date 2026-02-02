梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』フラゲ日！クールで大胆なメガネ姿の先⾏カット第13弾公開
乃木坂46梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』より、先行カット公開第13弾が公開された。
■全国8書店でスペインロケのメイキング動画も3本公開
いよいよ2月3日に発売される乃木坂46のキャプテン・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（東京、大阪の一部書店では、2日夕方からフラゲできるところもあり）。
先行カット公開のラストを飾るのは、メガネ姿がクレバーな、クールな表情がたまらない知的なメガネショット。ミラノのホテルの1室で撮影された、本からすらりと伸びた手足が美しすぎる1枚だ。
写真集は、ミラノをはじめ、チンクエテッレ、フィレンツェとイタリアを舞台に撮影された。そのメイキング動画3本を写真集公式Xとパネル展を行う8つの書店で公開する。
ミラノ編は、札幌・コーチャンフォー新川通り店、東京・ SHIBUYA TSUTAYA、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIの3書店。
チンクエテッレ編は、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、京都・ヨドバシカメラ マルチメデイア京都の2書店。
フィレンツェ編は、東京・タワーレコード渋谷店、名古屋・星野書店近鉄パッセ店、大阪・紀伊國屋書店梅田本店の3書店。
なお映像は、パネル展のそばのモニターで流す予定。また期日はパネル展の開催期間と同時となる。詳細は各書店のサイトまで。
PHOTO BY 東 京祐
■書籍情報
2026.02.03 ON SALE
乃木坂46 梅澤美波 2nd写真集『透明な覚悟』
■関連リンク
写真集公式X
https://x.com/umeminami_2nd
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/