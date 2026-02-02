櫻坂46新ビジュアル公開！藤吉夏鈴をセンターに、力強い立ち姿を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が、3月11日にリリースする14thシングル「The growing up train」の新ビジュアルを公開した。

■撮影風景を収めたティザー映像も公開

今作は二期生・藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングルの「Start over!」以来、約2年9ヵ月ぶりにセンターを務める。また、2025年に加入した新メンバーの四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3名が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16名のフォーメーションとなった。

レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます」と語った。

14thシングル「The growing up train」の新ビジュアルでは、黒を基調とするモードな衣装を身にまとったメンバーが力強い立ち姿を見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となり、それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/