2日10時現在の日経平均株価は前週末比808.42円（1.52％）高の5万4131.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1345、値下がりは213、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を145.74円押し上げている。次いでファストリ <9983>が113.91円、フジクラ <5803>が45.12円、ＴＤＫ <6762>が44.12円、ＫＤＤＩ <9433>が22.66円と続く。



マイナス寄与度は39.98円の押し下げでレーザーテク <6920>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が22.73円、ファナック <6954>が12.03円、住友鉱 <5713>が11.13円、ＺＯＺＯ <3092>が8.97円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は証券・商品、陸運、その他製品の3業種にとどまっている。値上がり率1位は空運で、以下、海運、輸送用機器、建設、医薬品、非鉄金属と続いている。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

