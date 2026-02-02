ドジャースで働いて40年超の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が2日までに自身のインスタグラムを更新。大谷翔平投手（31）と佐々木朗希投手（24）の2ショット写真を公開した。

スーフー氏は「ショウヘイとロウキがドジャーフェストの舞台に登場した」と題し、ユニホーム姿の2人が笑顔を見せる写真を投稿。大谷は右手を挙げ、爽やかな笑みでカメラに視線を送った。

この投稿には「日本人の誇り最高 ますますのご活躍を楽しみにしております ありがとうございます 朗希君頑張って」「流石にjon.soohooさん いいアングル ありがとうございます」などとコメントが寄せられた。

大谷と佐々木は前日31日（日本時間2月1日）にドジャースタジアムで行われたファンフェスタに参加。ステージショーでファンの前に姿を見せた。

ステージショーでは山本由伸がファンフェスタを欠席したことから、司会者から「去年のワールドシリーズでの彼（山本）の活躍を見れば、もう大人のライオンと言えるのでは？」との質問に大谷が「成長したと思ったんですけど、今日来なかったので、まだ赤ちゃんかなと思います」と返し、“山本イジリ”でファンの笑いを誘った。