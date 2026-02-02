櫻坂46、14thシングル「The growing up train」ビジュアル解禁 藤吉夏鈴が2年9ヶ月ぶりセンター
3月11日に発売される櫻坂46の14thシングル『The growing up train』の新ビジュアルが2日、公開となった。今作は二期生・藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングルの『Start over!』以来、約2年9ヶ月振りにセンターを務め、昨年加入した新メンバー四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇衣の3人が初めて選抜メンバー入りを果たし、計16人のフォーメーションとなった。
【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー
レギュラー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（テレビ東京系）内のインタビューで藤吉は、「四期生の子たちも今回から選抜に入ってくれているので、私も先輩として背中を見せていきたい。メンバーみんなで良いシングルを作れるように頑張っていきます」と語っている。
14thシングル『The growing up train』の新ビジュアルでは、黒を基調とするモードな衣装を身にまとったメンバーが力強い立ち姿を見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。
