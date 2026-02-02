シャツ着るより“こっち”かも！【ハニーズ】40・50代のキレイ見え♡「ボウタイブラウス」

上品できれいめな着こなしを目指したいミドル世代の毎日コーデ。いつも着ているシャツがマンネリ気味なら、華やかな「ボウタイブラウス」を取り入れてみて。トレンドアイテムとしても注目を集めているアイテムだから、旬度は満点！ 今回は、プチプラでゲットできる【ハニーズ】のアイテムをご紹介します。

きれい見えする裏起毛ブラウス

【ハニーズ】「裏起毛ボウタイブラウス」\2,480（税込・セール価格）

ボウタイと袖のパイピングの配色がポイントのブラウス。ボウタイは結ばずそのままで着るだけでOKと、忙しいミドル世代の強い味方になってくれそうです。公式サイトによると「裏起毛であたたかくソフトな肌触り」の裏地がついているとのことで、きれい見えしながら防寒もできる優れもの。ナロースカートと合わせたフェミニンな着こなしや、あえてラフなジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。

ボウタイ × メタルパーツで華やかな着こなしに

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\2,980（税込・セール価格）

ハニーズの一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、ボウタイにメタルパーツがついた華やかなデザインのブラウス。落ち感のある素材できれい見えが狙えて、女性らしい雰囲気もまとえそうです。公式サイトによると「裏起毛素材の裏地付きで、透けにくく寒い時期でも暖か」とのことで、寒さが厳しい今の時期に重宝するはず。

