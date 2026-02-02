今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、部屋に閉じ込められてしまった猫ちゃんの様子。その後、投稿主さんがドアを開けて解放してあげたそうですが、なんとも思っていなかったわけはなく…。投稿はXにて、28.9万回以上表示。2.3万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：部屋に閉じ込められてしまっていた『猫』→ドアを開けてみると……まさかの光景】

部屋に閉じ込められてたらしく、開けたら…

今回、Xに投稿したのは「天使こめ」さん。登場したのは、猫のこめちゃんです。

とある日、こめちゃんはたまたま部屋に閉じ込められてしまった模様。その後、無事に投稿主さんが気づいて救出。何も問題なく解放されて、めでたしめでたし…とはならなかったようです。

意図的ではなかったとはいえ、結果として部屋に閉じ込められた、こめちゃん。投稿主さんがドアを開けたとき、こめちゃんはものすごく怒っている雰囲気を醸し出していたそうです。首をわずかに傾けて、目はカッと開き…。「次はないよ？」「何か言うことはない？」とでも言いたげな表情をしていたのだとか。これはかなり怒ってますね。

こめちゃんのリアクションにX民も爆笑

運悪く部屋に閉じ込められたせいで、機嫌が悪くなったこめちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「一番怒らせたらいけないタイプのヤクザ」「角度でキレ度表すの怖すぎ」「ちゅ～る３ヶ月分で手を打ちましょか？」「無言の圧」「こういう時に限って黙って待ってるんよね」などの声が多く寄せられていました。

たまたまとはいえ、ご立腹なこめちゃんに怒られた投稿主さん。とても反省されたそうです。きっと、こめちゃんも謝罪の気持ちを受け取って仲直りできた…はずです。

Xアカウント「天使こめ」では、猫のこめちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。こめちゃんの可愛さは見ているだけで心が癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「天使こめ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。