自分の『しっぽ』が気になる子猫→捕まえようとした結果…微笑ましすぎる光景に「可愛いねぇｗ」「笑っちゃった」と癒される人が続出
三毛猫の子猫が自分のシッポを追ってクルクル！
絶対に追いつかないシッポを捕まえようと夢中の子猫がとても愛らしく、「かわいいねぇ」「かわいさマシマシ」とコメント欄が『かわいい』で埋まっています。
【動画：自分の『しっぽ』が気になる子猫→捕まえようとした結果…微笑ましすぎる光景】
保護子猫の日常
YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル』にアップされたのは、子猫が一心不乱に自分のシッポを追いかける姿。
イスを引っ掻いていた、元気いっぱいの子猫。保護主さんに保護された子猫で、「三毛ちゃん」の愛称で呼ばれているそう。
保護主さんが指を伸ばすと、チョイチョイと手に触れて遊んでいたとか。指に顔を近付けてみたり、握手するように手を置いてみて遊んでいたそう。
一通り保護主さんの手で遊んだ後は、近くの家電をつついてみたかと思うと、床をじっくり見つめたり。なんにでも興味がある時期なのかな？
先住猫の行動にビックリ！
お部屋の中を探検していた三毛ちゃん。少し離れたところから、なにか音がしているのに気付いた様子。
そちらを見てみると、先住猫の「むぎ」くんがソファを破壊中だったといいます。その動きはとってもダイナミック！
三毛ちゃんはむぎくんの大胆な動きをビックリしたように見ていたとか。「先輩スゴイ！」とか思ってるのかな？
シッポと追いかけっこ
三毛ちゃんもソファが気になったのか、側に寄っていったそう。むぎくんのマネをするのかなと思いきや、目に入った自分のシッポが気になっている様子だったとか。
シッポを捕まえようと、クルクルクル！！
当然ながらシッポは捕まえられず、ずっと回る三毛ちゃん。止まってもシッポが目に入ると飛びつこうとしたそう。やっぱり捕まらず、またクルクル。この永久機関、かわいらしすぎる！
ベッドへ入ってもシッポが気になる三毛ちゃんは、ここでも捕まえようとしていたそう。しばらくやって捕まらないと分かったのか、ジーッとシッポを見つめていたといいます。
何をするにも一生懸命な三毛ちゃん。もう少し大きくなったら、自分のシッポだと気付くのかな？
むぎくんを見つめたり、シッポを追いかける三毛ちゃんには「ミケちゃんもむぎくんも面白かわいい」「むぎくんの破壊力に、ミケちゃんちょいたじろいでました？？（笑）」「三毛ちゃんの尻尾クルクルかわいい」などのコメントが寄せられていました。
YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル』では、保護猫活動の様子や、先住猫と保護猫のホンワカした日常などがアップされていますよ。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル」さま
執筆：六花
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。