巨人のファームの今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。今回は特別編として巨人女子チームの宮本和知監督（６１）＝スポーツ報知評論家＝と、女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖの元なでしこジャパンＤＦ岩清水梓（３９）とスペシャル対談をお届けします。将来的なプロ化を目指すチームを指揮する宮本監督が、１１年ドイツＷ杯優勝メンバーで、２１年９月に発足した女子プロリーグでプレーしている岩清水と、プロの意義や互いの競技について語り尽くした。（取材・構成＝後藤 亮太）

宮本（以下、宮）「今はシーズン中ですか？」

岩清水（以下、岩）「前半戦を終えて中断期間中です。２月から後半戦です」

宮「女子野球は２月から全体で練習して、３月の終わりに公式戦が開幕。女子サッカーはＷＥリーグが始まってどうなの？」

岩「今までは仕事をして夜に練習だったんですけど、プロになったので午前中に練習です。練習後に大学に通っている子もいます」

宮「女子野球は、２４人中、８人がジャイアンツアカデミーのコーチ。その子たちは午前中に練習して、大学生は午後６時から９時までジャイアンツ球場の室内で練習。プロ化を目指していることを声を大にしてやっていこうとしている」

夢のステージ作る 岩「そこはやっぱりジャイアンツが一番になってやるべきことなんですか？」

宮「やりたいです。女子プロ野球は２１年まであったけど、消滅してしまった【注１】。プロがあった時代にそこを目指していた子どもたちが『どうするの？』となった。だからジャイアンツという歴史のある球団が作るべきだと思ったし、夢のステージを作ってあげたい。女子野球選手って、サッカーも同じかもしれないけど大体お兄ちゃんの影響で始めているんですよ」

岩「９割方です（笑）」

宮「お兄ちゃんたちがきっかけを作ったのに妹たちはどこを目指せばいいの？と。夢のステージを作ってあげたい」

岩「目標のステージが出来たのはすごく大きなこと。１１年にＷ杯で優勝して、すぐにできるといううわさもあったけど、なかなか難しくて…世界と肩を並べられたし、目標にできる職業になったのは大きなこと」

宮「目指せＷＥリーグだな。目指せベレーザ！ 女子野球はＷ杯７連覇中なんですよ。すごいこと。広めていって、プロ化に向けてやっていかないと。女子サッカーの魅力は？」

岩「つなぐとか、技術の高さ、細かいプレーは女子サッカーの醍醐（だいご）味です。ただ、それと同時に関節も柔らかく、しなやかであるが故に前十字じん帯などのけがも多い」

宮「僕ね、少し困っていることがあって…選手がけがしていても言わない」

岩「女性ならではですけど、痛みに強い。言わないというか、多分やれますの範囲が広いんですよ」

宮「痛みの範囲が広いね…勉強になった。１年目に４人の女子選手を宮崎キャンプに連れていって、空いている場所で練習させてもらったんだけど、室内でマシンを打っている時に一人の選手の手袋から血が垂れていて。本人は『大丈夫です、マメがつぶれただけですから』と。その時、『女子、すげえ』って思った」

岩「与えられた時間、場所、環境が貴重だ、という思いだったんでしょうね」

宮「情熱が女子は強いと思う。１年目も午後９時に撤収しないといけないのに、時間を過ぎてもずっとやっていた。今は午後８時５０分には『蛍の光』を流すようになった（笑）」

岩「女子サッカーと似ています。環境を良くしたい、プロになっていきたいと。それぞれ、Ｊリーグ、プロ野球と比較対象が隣すぎて、もっと頑張らないと、という向上心が、情熱につながってくるんですね。今年の目標は何ですか？」

宮「ヴィーナスリーグ、クラブ選手権、全日本選手権大会、全て優勝したいね【注２】」

岩「ＷＥリーグでは連覇を諦めずに戦いたい。カップ戦も取って、アジア王者になるチャンスもあるので狙っていきたい【注３】。歴史あるチームとして、先陣を切っていきたいです」

【注１】女子プロ野球は、２０１０年から始まり、一時は４チーム計７０人前後が所属していたが、１８年頃から退団選手が相次ぎ、２１年７月には所属０人となり事実上消滅した。

【注２】関東地区１２チームが参加する世界最大規模のアマチュア女子硬式野球リーグ戦「ヴィーナスリーグ」、全日本女子硬式クラブ野球選手権大会、全日本女子硬式野球選手権大会が主な大会となっている。

【注３】ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグは現在、首位・ＩＮＡＣ神戸と勝ち点６差の３位。今月１４日のホーム・マイナビ仙台戦から後半戦再開。昨季リーグ王者として参加しているアジア女子チャンピオンズリーグ（ＡＷＣＬ）では８強に進出している。

【取材後記】 競技の垣根を越えた初対談は、１時間を超える大きな盛り上がりを見せた。対談の終盤、互いの練習場が車で１０分程度の距離に位置していることもあり、次はグラウンド上での“交換練習”というプランが持ち上がった。岩清水が「小さい時に野球をやっていて、落下地点を読めるようになって、ヘディングで競れるようになった」という“逸話”を披露し「後輩にもやってもらいたい。私もノックとか受けてみたい」と持ちかけると、宮本監督も「それやろうよ！ いろいろなことをするのはプラスですよ。コラボは絶対に楽しいと思う。お互いにとってもプラス。俺もＰＫやりたい」と大歓迎。どんな化学反応が起こるのか。第２弾にも期待したい。

◆宮本 和知（みやもと・かずとも）１９６４年２月１３日、山口県生まれ。６１歳。下関工から川鉄水島に進み、８４年ロサンゼルス五輪で金メダル。同年ドラフト３位で巨人入団。通算６６勝６２敗４セーブ、防御率３．６０。９７年引退。２０１９年から２１年まで巨人投手チーフコーチなど。２３年から巨人女子チーム初代監督。左投左打。

◆岩清水 梓（いわしみず・あずさ）１９８６年１０月１４日、岩手・滝沢市生まれ。３９歳。相模原市で育ち、下部組織のメニーナから２００３年に１６歳でトップチームのベレーザに昇格。日本代表には０６年にデビューし、１１年ドイツＷ杯優勝、１２年ロンドン五輪銀メダル、１５年カナダＷ杯準優勝に貢献。代表通算１２２試合１１得点。１９年１０月に一般男性との結婚を発表し、２０年３月に第１子（男児）を出産。ＷＥリーグ通算２６試合出場。１６３センチ、５７キロ。右利き。