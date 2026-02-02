「ザ・スパイダース」から60年、変わらぬ名コンビぶりが復活 驚きの決意が告白される
タレントの堺正章と井上順が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】80歳に！変わらぬ名コンビぶりを見せる堺正章、井上順
2人は伝説のグループサウンズ「ザ・スパイダース」で出会い60年が過ぎた堺＆井上。共に血気盛んな16歳の時にグループへ加入。先にいた堺は後から入ってきた井上を「ちょっと生意気な感じがした」と第一印象を明かす。
次に井上がすでにグループにいた堺の印象を語ろうとすると、隣から堺さんの鋭い突っ込みが入る。今でも変わらぬ先輩後輩の関係や、若い頃にステージで培ったお笑い芸人を超えた阿吽の呼吸、名コンビぶりが復活した。
堺は今年80歳、井上は来年80歳になる。現状維持で生涯現役を宣言した堺。一方、いつも明るく楽しい井上からは思いもかけない切実な心の叫び、驚きの決意が告白される。
【写真】80歳に！変わらぬ名コンビぶりを見せる堺正章、井上順
2人は伝説のグループサウンズ「ザ・スパイダース」で出会い60年が過ぎた堺＆井上。共に血気盛んな16歳の時にグループへ加入。先にいた堺は後から入ってきた井上を「ちょっと生意気な感じがした」と第一印象を明かす。
次に井上がすでにグループにいた堺の印象を語ろうとすると、隣から堺さんの鋭い突っ込みが入る。今でも変わらぬ先輩後輩の関係や、若い頃にステージで培ったお笑い芸人を超えた阿吽の呼吸、名コンビぶりが復活した。
堺は今年80歳、井上は来年80歳になる。現状維持で生涯現役を宣言した堺。一方、いつも明るく楽しい井上からは思いもかけない切実な心の叫び、驚きの決意が告白される。