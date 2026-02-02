元櫻坂46・松平璃子、アリゲーター所属＆タレント活動開始を発表「自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます」
元櫻坂46で俳優の松平璃子（27）が2月1日、アリゲーターに所属となったことを発表。タレントとして活動を開始するとし、コメントを寄せた。
【写真】櫻坂46“同い年コンビ”松平璃子＆関有美子、シンクロする美しさで魅了
松平は「新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます」などと意気込みを寄せた。今後は、タレント業を中心にモデル活動など幅広い活動を予定している。
1998年5月5日生まれ、東京都出身のO型。2021年3月で櫻坂46を卒業し、グラビアなどでも活動した。
■松平璃子、コメント
この度アリゲーターに所属する運びとなりました。
新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます。
改めて日頃から応援して下さる皆様へ、いつも有難うございます。
