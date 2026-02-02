俳優石原良純は2日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。衆院選（8日投開票）を戦う高市早苗首相（自民党総裁）が、手の治療を理由に、各党党首が出演した1日のNHK「日曜討論」を“ドタキャン”した判断について、一定の理解を示した。

高市首相の出演見送りについて、番組冒頭で司会者が「今朝、連絡がありました」と説明。代理出演した田村憲久元厚労相は、首相が前日の遊説時に腕を痛めたとし、治療のための欠席だと陳謝した。首相動静によると、高市首相が公邸で医務官の治療を受けたのは、1日午前8時20分。番組は午前9時から同10時15分まで放送された。高市首相は地方遊説のため、午前10時36分に東京駅に到着している。その後、高市首相はX（旧ツイッター）で、握手の際に「手を強く引っ張られて痛めてしまいました」と記し、「関節リウマチ」の持病のために手が腫れたとも説明。NHK出演はドタキャンしたが午後の地方遊説はキャンセルせず、右手の指にテーピングをして行った。この判断に、野党から「逃げ」ではないかと批判の声も出ている。

良純は、「握手」の観点からこの件にコメント。「握手は、人は一生のうちに1000人とはしないかもしれないが、ぼくなんかでも握手をすることはあるんです。1000人いると、たまにいません？ ものすごい、引っ張る人」と、自身の経験を念頭に言及。「首相遊説にどれくらいの人が来るのか分からないが、もし1万人となれば10回はそういう（引っ張られる）ことになる。10回のうち、1回は、痛めるかも知れない」と述べ、「普通の感覚では想像がつかないかもしれないが、こういうことがある。別に（握手を求める方の）悪意ではないんですが」と口にした。

その上で、高市首相がNHK番組を欠席しながら、その後の地方遊説はキャンセルしなかった判断について「テレビの時間の方が大事なのか、街頭演説の時間が大事なのか。これは分からないが、治療のために何かを欠席するというのは、あると思う」と述べた。