クルマ業界で相次ぐ独禁法違反

公正取引委員会がクルマ業界に目を光らせているようです。2025年に公表した独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）と取引適正化法（違反事件関係）の措置件数の中から、完成車や部品、車体製造などの自動車関連を対象に措置された件数を見ると、それぞれ次のようになっています。

【一体なにしたの…？】トヨタ系・三菱ふそうなどへの「公取委の警告」（画像で見る）

・独占禁止法違反（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）＝7件／22件

・取引適正化法違反（違反事件関係）＝11件／36件

自動車ユーザーに直結する事案では、2025年4月に決定されたトヨタモビリティ東京に対する措置があります。アルファードやランドクルーザーの販売で、ボディコーティングやメンテナンスパックなどの同時購入を条件としていた行為を独禁法違反と認めて、行為の禁止を命じました。また、同様の抱き合わせ販売が行われないように、トヨタ自動車と一般社団法人日本自動車販売協会連合会にも、法令順守の要請が出されています。

取引適正化法関連では、サプライチェーンにおける企業間の適正な価格転嫁に関係する事案が多く見られました。大手部品メーカーだけでなく、三菱ふそうトラック・バス、トヨタ自動車東日本など完成車メーカーも指摘を受けています。

公取委が指摘した事案については、各業界全体で対応中ですが、自動車関連で課題になっていることは、これだけではありません。

ガソリン価格のカルテルでも指摘が

公取委はカルテルや入札談合、私的独占などのルール違反を監視する独立機関で、その委員と事務総長は、全国8地区に出向いて有識者と意見交換し、委員会がとるべき今後の方向性に反映する取り組みを続けています。

2026年1月21日、岩成博夫事務総長の会見で、昨年11月と12月に実施された懇談会の概要が公開されました。例えば、岩成事務総長は自らが訪問した長野地区の懇談会について、次のように話しています。

「独占禁止法に違反するような行為、特にカルテル談合というのが、許容されるわけではないというのがまず大前提であると思っております。一方で、過疎地などにおけるガソリンスタンドの経営のあり方などが難しい直面しているということは、いろんなところで言われているところであり、今回の懇談会でもご指摘があったところというところであります」

長野市では2025年11月、ガソリンスタンドが加盟する石油商業組合が価格カルテルを結んだとして独禁法の排除措置命令が出されました。この事案では販売17社に計1億1658万円の課徴金納付が命じられています。

懇談会ではガソリン需要の低下に伴う経営規模の縮小が、適正な競争に影響を与えることが懸念されました。

荷主と下請けの関係「公取委から積極的に動いてほしい」

共同配送で効率化が焦点となっている物流分野でも指摘がありました。香川県高松市の懇談会では、中小事業者等の取引適正化について、次のような意見が有識者から出ました。



公正取引委員会の岩成博夫事務総長（中島みなみ撮影）。



「小規模運送事業者は独禁法違反被疑行為があったとしても荷主から取引を切られてしまうことを恐れて、公正取引委員会に相談することは難しい。委員会のほうから積極的に動いて、荷主に対する調査を行ってほしい」

また、山形県山形市の懇談会では、事業者でなくサプライチェーン全体での対応に踏み込む意見も出ました。

「サプライチェーンの中で頂点に位置するメーカー等が、末端に位置する企業までの適切な価格転嫁を管理する仕組みが必要である」

これに対して、岩成事務総長は次のような具体策を上げます。

「昨年までの独禁法でも、違反行為や困りごとの情報がなかなか上がってこないということがあり、いろいろな実態調査的な手法を使い集めていた。今年からは取引適正化法（旧下請法）の対象になっているが、同様に申告（情報提供）が見込めないということがある。書面調査という形で、質問票を広く発注側と受注側の両方に送ることによって情報収集をするなど、いろんなツールを使いながら事実関係を把握していく」

このほかにも特定分野に突出したメーカーも指摘を受けています。コンテナ用トレーラーなどの製造販売を行う大手「日本トレクス」と「東邦車輛」は、「わが国における特定トレーラの販売分野における競争を実質的に制限していた」と公取委に判断され、排除命令のほかに日本トレスクに対して33億2364万円の課徴金支払いが命じられています。

ペナルティとなる課徴金額は、期間や規模により億単位に及びます。それでも、「悪質な入札談合やカルテル事案に対しては、さらに重たいペナルティを科すことで抑止力を高めるべき」（前述高松市）という意見もありました。

岩成氏は今後の取り組みについて、「懇談会の意見を参考に、違反行為に厳正かつ効果的に対処するとともに、公正で自由な競争環境の整備に取り組む」と話しています。