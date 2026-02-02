¹õÌøÅ°»Ò¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×50¼þÇ¯¤Ë´¶¼Õ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î2·î¤Ç50Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦²ÖÂ«¤ä¡¢°¦¸¤¤È´²¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö50Ç¯Á°¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤»ö¤Ç¤·¤¿¡£°ìÇ¯¤âÂ³¤±¤Ð´ò¤·¤¤¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤È°ì½ï¤Ëµï¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÎÏ¤Å¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡¡¡¡½»¿Í¡¡¹õúËÅ°»Ò¡¡°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤Èµ¤·¡¢·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö50¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£60¼þÇ¯ÌÜ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î100ºÐ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËèÆüËèÆüÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£