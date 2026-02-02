サッカーのオランダ1部NECナイメヘンに所属するMF佐野航大（22）が、同国の名門アヤックス移籍に向けて同クラブと条件面で基本合意に達したと地元紙テレグラフが1日に報じた。2030年夏までの4年半契約という。一方でNECとの移籍金交渉は難航しているという。アヤックス側は1000万ユーロ（約18億4000万円）に加え、NECに期限付き移籍しているDFカプランの保有権（500万ユーロ相当）を提示したが、NEC側は拒否。移籍金2000万ユーロを要求しているという。

2023年夏に当時J2だった岡山からNECに移籍した佐野は加入3季目となる今季、リーグ戦で全20試合にフル出場。3得点4アシストを記録している。移籍市場で注目を集め、ESPNによれば、1得点1アシストで勝利に貢献した1月31日のAZアルクマール戦ではスカウト23人が観戦し、多くが佐野に注目していたという。

佐野に関してはこれまでにもアヤックスと同じオランダの名門フェイエノールトやPSVアイントホーフェン、兄・海舟が所属するマインツ（ドイツ）などが関心を示していると報じられてきた。地元メディア「AD」は1日、アヤックス以外にもイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスやノッティンガム・フォレストも獲得に動いていると伝えた。オランダの移籍期間は3日の午後11時59分に終了。今後の成り行きが注目される。