グラビアアイドル小湊優香（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

真っ赤なひもビキニ水着姿にサクランボ柄の白Tシャツを着てサウナに入り、抜群プロポーションのくびれを披露。汗だくで顔を赤らめ、ハート形のうちわで仰いだりした動画をアップした。

また、別の投稿では「2／1−2／9までメガポ期間が始まったよ〜」と報告し、「メガポでおすすめの12品」と明かした。「その中でも特に良かったのがラヴビームチークバーム 青みピンクでブルベさん大優勝です」などとつづり、パック姿などを公開。「化粧品会社勤めの時に、若いうちからアイクリームは塗りましょうと美人上司に言われていたので頑張る！（笑）」と心境を記した。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」「可愛らしいなぁ〜」などのコメントが寄せられている。

小湊は埼玉県出身。大学卒業後、化粧品会社の美容部員をへてイベントコンパニオンの活動を開始。東京ゲームショウやニコニコ超会議などで注目を浴び「日本一稼働するイベントコンパニオン」と称された。20年からはグラビアモデル、22年からはレースクイーン（レースアンバサダー）としても活動。愛称は「ゆうかまん」。身長158センチ。バストは90センチ、Gカップ。趣味はカラオケ、アニメ鑑賞。好きな食べ物はサツマイモ。