厳しい冷え込みと県内の状況

今朝の熊本市は、最低気温が氷点下1.4度となり、午前7時過ぎに観測されました。熊本市で最低気温が0度を下回る「冬日」は、これで今シーズン20日目となります。熊本県内で最も冷え込んだのは、あさぎり町で氷点下6.6度、阿蘇市乙姫で氷点下5.5度、人吉市でも氷点下3度まで下がりました。寒気が居座っているところに、晴れて放射冷却が効いたため、県内全域で厳しい冷え込みとなりました。

午後からは一転、荒れた天気に

朝は晴れて月も綺麗に見えましたが、今日はこれから天気が下り坂です。晴れのち曇り、のち雨や雪の予想で、雷を伴うところもありそうです。雨や雪が降り始めるのは午後2時～3時頃からで、特に夕方が中心となります。気圧の谷が通過する影響で、西からまとまった雨雲がかかってくる見込みです。

天草地方や荒尾・玉名など西側から降り始め、夕方の帰宅時間帯（午後3時～6時頃）には、県内の広い範囲で雨や雪となるでしょう。降るときにはザッとしっかり降り、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるため、落雷や突風にも注意が必要です。阿蘇地方などの標高の高い山間部では雪が積もるところもありそうです。

今週の展望：節分から立春、そして週末へ

2月3日（節分）: 天気は回復して一日晴れますが、朝は今朝より冷え込み、熊本市で氷点下2度、阿蘇で氷点下6度の予想です。日中は洗濯日和となりますが、朝は干したものが凍るほどの寒さになります。

2月4日（立春）: 暦の上では春ですが、朝の冷え込みは続き、熊本市の最低気温は0度の予想です。

2月5日（木曜日）: 寒気が抜けるため、この日が今週で一番気温が上がります。熊本市の最高気温は15度まで上がり、ホッとできそうです。

週末: 土曜日から再び強い寒気が流れ込み、日曜日は曇り空で雨や雪が降る見込みです。最高気温も一桁台となり、厳しい寒さが戻ってきます。

注意報と体感温度

現在（2日午前9時半時点）、県内全域に「乾燥注意報」と「雷注意報」が出ています。また、午後から風が強まるため、熊本市、荒尾・玉名、阿蘇、天草など広い範囲に「強風注意報」も発表されています。日中の最高気温は、熊本市で11度、阿蘇市乙姫で7度、天草市牛深で12度の予想で、ほぼ平年並みですが、午後から雨が降り出すと体感的にはより寒く感じられそうです。

明子のささやき

今朝の満月は本当に明るくて綺麗でしたね。影ができるほど明るく、最近は木星も近くに輝いて見えています。今夜も次第に晴れてくるので月を見ることはできそうですが、月が綺麗な夜は放射冷却で冷え込みが厳しくなります。特に今夜から明日の朝にかけては、今日夕方の雨や雪が路面で凍結する恐れがあります。山間部を中心に、明朝の路面状態には十分注意してください。

厳しい寒さはまだ続きますが、2月後半になれば気温も上がってきます。春の訪れを待ちながら、体調管理に気をつけてお過ごしください。



森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。