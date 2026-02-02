俳優の石原良純（64）が2日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。高市早苗首相（64、自民党総裁）が1日午前、NHKの討論番組への出演を急きょ取りやめたことに言及した。

高市氏は、自身のX（旧ツイッター）で「遊説会場で熱烈に支援してくれる方々と握手した際に、手を強く引っ張られて痛めた。関節リウマチの持病があり、手が腫れてしまった」と投稿。午後からの岐阜や愛知での応援演説は予定通り実施した。右手の指にテーピングを巻き、左手首にリストバンドを着けた状態だった。聴衆と握手やハイタッチを交わすことはなかった。

政府関係者によると、1日午前8時過ぎに医務官が首相公邸を訪ね、首相の治療に当たった。木原稔官房長官は東京都内の街頭演説で、首相の体調に関し「治療のおかげで元気いっぱいだ。何の問題もなく遊説に向かっている」と語った。

石原は「僕なんかでも握手することはあるんですよ。1000人いるとたまに物凄く引っ張る人がいるんですよ。それが1000人のうち1人だとすると、総裁だとどれくらいいるか分からないけど、1万人だとすると10回そういうことがある。10回のうち1回で痛めるかもしれない」と言い、「普通の感覚では想像つかないけど、こういうことはあるんです。（強く引っ張るのは）悪意じゃないんだよね、好意なんだよね。これを例えばテレビの時間の方が大事なのか、街頭演説の方が大事なのか、これはちょっと分かんないですよ。だけど、そういう中で治療のために何かを欠席するというのはあるかなあと思う」と自身の受け止めを話した。