元HKT48で女優の田中美久（24）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。3月9日に発売する3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」の撮影で訪れたポルトガル・リスボンでのオフショットを投稿した。

インスタグラムでは「2月」と題し、体にフィットしたボディーラインが際立つピチピチ黒ニットトップスにデニムコーデで、リスボンの街並みを満喫する様子をアップした。

「写真集発売日まで約1ヶ月〜！楽しみッ」と心境をつづり、「この日は、エッグタルト発祥のお店に寄ってもらって出来上がりを食べれたょ 毎日食べてたョ 最終日は現地でしか売ってないチョコレートを食べたり買ったりして 美味しかったな〜また行きたいなッ あ、そういえばもうすぐバレンタインだね」とポルトガル名物エッグタルトなど、食も楽しんだことも明かした。

Xではファンやフォロワーから「可愛い」「最高な笑顔」「破壊力すごい」「ダイナマイトボディ」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズでは水色のワンピース水着ショットに加え、「凄すぎるキロ サラサラすぎる！」「神より髪様だキロ」と言葉を添え、美しく整えられたヘアを披露した。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。