「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島を訪れた様子を投稿した。

「SUPER GTチャンピオン特典の"seven×seven石垣"の宿泊ご招待に、36号車チームのメンバーとしてわたしもご一緒させて頂きました」と報告。スカイブルーの晴天に、エメラルドグリーンの海を背に、ショッキングピンクのトップスを着た笑顔ショットを公開。オリオンビールTシャツを着て、具志堅用高モニュメントと記念撮影したり、ブランコに乗ったり、パイナップルがデザインされたサングラスをかけてピースサインをしたり…。「素敵すぎるお部屋に加えて移動はなんとプライベートジェット！ チームの皆さん本当に仲が良いから笑いが絶えなくてずっと楽しかったし、食べて遊んで大満喫の3日間でした 最高の時間をありがとうございました」と感謝の気持ちもつづった。

ファンやフォロワーからも「超可愛いー」「綺麗で可愛い」「お美しい」「べっぴんさん」「スタイル抜群」「ナイスボディ」「海が似合う」「永遠の天使」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。