誰もが憧れた映画『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶり待望の続編『プラダを着た悪魔2』より、“新予告編の予告編”が公開された。

アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、そしてエミリー・ブロントもスタンリー・トゥッチも帰ってくる！前作では、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレアが、完璧主義のカリスマ編集長ミランダのもとで揉まれながら成長していく姿が描かれた。華やかな業界の眩しさと、その裏側にある仕事の過酷さ。キャリアと人生の選択を、等身大かつ華やかに描いた。

続編では、長い年月を経てミランダとアンドレアが再び同じ場に姿を現す。先行映像では、クルーズやリムジン、コレクションなど、きらびやかなファッション業界の空気が次々と提示される一方で、アンドレアは“かつてのアシスタント”に収まらない存在感も漂わせている。ふたりの距離感がどう変わり、どこで交わるのかが大きな見どころになりそうだ。

スタッフ面では、監督に デヴィッド・フランケル、脚本に アライン・ブロッシュ・マッケンナが続投する。あのテンポ感と切れ味が、どんな物語に更新されるのか。来たる最新映像を楽しみに待とう。

『プラダを着た悪魔2』は2026年5月1日、日米同時公開。