目ヂカラが強いと思う「スターダスト所属」の男性俳優ランキング！ 「市原隼人」を超えたのは？
大手芸能事務所「スターダストプロモーション」には、さまざまな魅力あふれる男性俳優が所属しています。
そこで、All About ニュース編集部は2025年12月18〜22日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×スターダスト男性俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では「目ヂカラ」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「目ヂカラが強いと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は市原隼人さんでした。映画『リリイ・シュシュのすべて』で主演を務め俳優デビューした市原さんは、映画『偶然にも最悪な少年』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後、出演したドラマ『WATER BOYS2』（フジテレビ系）、『ROOKIES』（TBS系）などが大ヒットし、演技派俳優としてブレークします。
現在では渋さが増した演技を各作品で見せ、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で演じた鳥山検校役が話題に。目ヂカラの強い俳優として知られ、「檸檬堂」のCMでも迫力ある演技を見せています。
回答者からは、「切れ長のするどい眼光が男らしさを感じる」（50代男性／大阪府）、「目で訴える演技を見ることが多い」（40代女性／東京都）、「目つきに強い存在感があり印象に残るから」（30代女性／山梨県）などの意見が寄せられました。
1位には横浜流星さんが選ばれました。横浜さんは、雑誌『ニコラ』（新潮社）のメンズモデルとして活躍後、『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。これまでさまざまな作品で主演を務め、数多くの賞を受賞した国民的人気俳優です。
2025年には、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』をはじめ、大ヒット映画『国宝』や話題のドラマ『イクサガミ』（Netflix）にも出演。目ヂカラの強さを披露する場面の多い作品ばかりで、横浜さんのきれいな瞳に魅了された人も多いのではないでしょうか？
回答者からは、「クールな雰囲気の中に情熱を感じさせる、力強い眼差しがある」（20代男性／東京都）、「まつげが長くて切れ長なので、一層きわだっていると思います」（50代女性／千葉県）、「目で喜怒哀楽を表現する演技がすごく上手だと思います」（40代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
