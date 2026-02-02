見た目がかわいいと思う「佐賀県のお土産」ランキング！ 2位「呼子夢甘夏ゼリー」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが一段と深まり、空気の透明感がいっそう増すこの時期、目にするだけで心が弾むようなステキな手土産との出会いはいかがでしょうか。今回は地域の魅力と「かわいさ」が詰まった逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「佐賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ゼリーの色合いが明るく、果実感が見た目から伝わる点が可愛いと感じました。素朴であたたかみのある印象も好感が持てます」（20代男性／愛媛県）、「甘夏の皮に包まれていておしゃれだから」（30代女性／北海道）、「甘夏をくり抜いているのが個性的」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「オシャレで可愛いから」（30代男性／北海道）、「有田焼の容器やキティちゃんとのコラボがあったりしてかわいいです」（60代男性／宮城県）、「有田焼の器に入った白いチーズケーキが上品で、陶器と洋菓子の組み合わせが新鮮かつ愛らしく、思わず飾りたくなる見た目だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：呼子夢甘夏ゼリー（甘夏かあちゃん）／41票2位にランクインしたのは、甘夏かあちゃんの「呼子夢甘夏ゼリー」です。甘夏の皮を丸ごと器として使用した、インパクト抜群のビジュアルが特徴。旬の時期に収穫された果実をぜいたくに使ったゼリーは、みずみずしく涼やかな見た目で、素材を生かした素朴なかわいさが多くの支持を集めました。
1位：有田焼チーズケーキ（有田テラス）／67票1位に輝いたのは、有田テラスの「有田焼チーズケーキ」でした。熟練の職人が焼き上げた「有田焼」の器に、濃厚でクリーミーなチーズケーキを詰め込んだ逸品。ハローキティなどのキャラクターや猫柄、伝統的な文様など、器自体の美しさとかわいさが「食べた後も宝物になる」と圧倒的な人気を博しました。
