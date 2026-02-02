16年連続世界一、2025年の中国造船業の主要3指標が世界をリード

中国工業情報化部は2月1日、中国造船業の最新データを発表しました。それによると、2025年の中国造船業は主要3指標で世界をリードし、16年連続で世界一をキープしました。

データによると、2025年の中国の造船竣工量は前年比11．4％増の5369万DWT（載貨重量トン）で、世界全体の56．1％を占めました。新造船受注量は1億782万DWTで、世界全体の69％を占めました。昨年12月末時点での手持ち受注量は前年比31．5％増の2億7442万DWTで、世界全体の66．8％を占め、再び史上最高を記録しました。

中国の造船業は主要3指標で世界をリードしているだけでなく、2025年には中国の主要造船企業の国際競争力も着実に高まり、そのうち6社の造船竣工量、新造船受注量、手持ち受注量が世界トップ10入りしています。さらに、主要18船型のうち16船型で新造船受注量が世界一となり、複数種類のグリーン・スマート船舶が引き渡され、高付加価値化への転換という面でも大きな進展を遂げ、造船業の質の高い発展が顕著な成果を見せています。（提供/CRI）