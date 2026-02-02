◆米女子プロゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 最終日（１日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）

強風の影響で順延された第３ラウンドの残りが行われた後、最終ラウンドは早朝に氷点下に冷え込むなど寒波の影響によるコースコンディション不良で中止となり、５４ホール短縮競技となった。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は前日に残していた２ホールでスコアを２つ落とし、２日がかりの第３ラウンドを７６で終えた。米ツアー参戦１０年目の開幕戦は自身のホームコースでるレークノナ・クラブで初日に首位発進したが、その後は後退し、通算３アンダーの９位だった。

畑岡は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、「あまり氷点下をフロリダを経験した時は記憶にある限りはない。今回の天気はビックリだった。最終日もなくなってしまったのは残念ではあったけど、初日はすごくいいプレーができたし、今後の試合もすごく楽しみ」と語った。

◆畑岡に聞く

―最終日は中止。５４ホール短縮競技となった。

「木曜、金曜といいプレーができていただけに、最終日もなくなってしまったのは残念ではあったけど、初日はすごくいいプレーができたと思うし、今後の試合もすごく楽しみだと思う」

―早朝からコース入りした。

「最初は１０時に出る予定だったので、それに合わせてウォーミングアップや練習してたけど、ここまで長く中断するとは思わなかった。とりあえず３ラウンドはできて良かった」

―ホームコースが厳しい寒さに見舞われ、中止となった。

「あまり氷点下をフロリダを経験した時は、記憶にある限りはない。今回の天気はビックリだった」

―オフに取り組んだスイングの感覚、トレーニングの成果は。

「先週からフロリダに来て合宿をしていたけど、これかなという感覚が新たに見つかって、試合中に徐々にできてきていると思うので、それを続けていきたい。飛距離アップもまだまだ目指していきたいので、トレーニングを頑張りたい」

―アジアシリーズまで２週間空く。

「来週のオープンウィークをはさんで、再来週はＬＥＴ（欧州女子ツアー）の試合に出るので、しっかり準備したい」

―今後に向けて。

「開幕戦は終わってしまったけど、初日みたいなプレーがたくさんできるように今後も頑張っていきたい」