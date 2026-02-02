水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　2月2日〜8日の運勢

【2026年2月2日〜8日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢熱い思いがわき上がる！自分の気持ちに正直になって

積極的に動けるときです。これまで我慢していたことを行動に移し、言えなかった思いも相手に届けられそう。何かにハマる暗示もあるので、心がときめいたものに接近してみて。特に4日は、新展開を引き寄せるチャンスです！

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢迷わず前進‼あなたのやる気を周囲もサポート

自分を信じて進むほどチャンスにめぐり合える星回りです。まわりの人も協力的なので、初めての作業や慣れない場面でも、みんなと確認しながら進めれば大丈夫。ただし満月の2日は、キャパ以上のタスクを引き受けないように。5日の相談と話し合いは吉。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢幸せはみんなとシェア。たくさんの人と喜びを分かち合って

あなたのまわりに人が集まりやすいとき。楽しい出来事やうれしいニュースは、みんなと分かち合うほど幸運が広がっていきます。その一方で、よく見られたい気持ちが強まり、つい背伸びをしてしまう場面もありそう。特に3日は、肩の力を抜いて“等身大の自分”を心がけて。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢“自分に合うもの”が運気を安定。もっと心地よい生活を求めて

自分にフィットするアイテムや空間が、気持ちも運気も底上げしてくれます。肌触りのいい服やインテリアファブリック、使い勝手のいい生活雑貨、自分の体に合った健康法やリラクセーションを取り入れるほど、日常がぐっと快適に。7日にピンときたものは試してみる価値あり！

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢やさしい交流が心も運気も温める。「ありがとう」がラッキーワード

意外な人とつながり、思いがけない助けを得られる運気です。だれかに支えてもらったときは、言葉や行動でしっかり感謝を返して。さらにいい運気の循環が生まれていきます。8日は、仕事も遊びも“ほどほど”を意識するほどいい結果に。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢運が動き出すタイミング。冷静に今後の動きを見きわめて

これまで続けてきた努力や、1月に始めたことの効果が出てきそう。でも勢いにまかせて一気に進めるより、ここで一度やり方や計画を見直すほうがいい結果につながります。6日は好きなこと、目の前のことに気をとられすぎないように。視野を広げることが大事。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢未来に向けた“いい投資”ができる。生活雑貨も見直しを

エネルギーが高まり、勉強を始めたり、必要なツールをそろえたりと、未来への投資が増えていきそう。日用品や生活雑貨など、毎日触れるものを心地よいものにアップデートするのも◎。判断ミスをしやすい7日は、大事なことやむずかしい話はスルーして。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢困ったときは仲間に相談。状況を変えるヒントが

「忙しくて手が回らない」「どう判断すべきか迷う」という状況になりやすいとき。でも友人や同僚など、“仲間のひと言”が思いがけない突破口につながりそう。遠慮せずに相談してみましょう。8日は周囲の空気に流されやすいので、人の秘密やうわさ話には巻き込まれないように。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢いつもとは違う刺激が運気を跳ね上げる！2日は少し大胆に

“いつもと違うこと”がチャンスを連れてきます。寄り道をする、行ったことのないお店に入ってみるなど、毎日の行動にささやかな“新しいこと”をプラスしてみて。満月の2日は、あなたの魅力がまわりに伝わりやすい日。ちょっと大胆なくらいでちょうどいいかも。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢本当に大切なものに気づいて。“増えすぎたもの”の整理も

かなえたい夢や今年の目標を見直すと、本当にほしいもの、チャレンジしたいことが浮かび上がってきます。特に3日に感じたことやひらめいたアイディアは見逃さないで。また“増えすぎたもの”の整理にもいいとき。物、情報、人間関係など、さまざまな分野をチェックしましょう。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



