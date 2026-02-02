今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
親しい間柄になってくると何でも言ってしまいたくなりますが、“親しき仲にも礼儀あり”を忘れないようにしましょう。お互い心地良く仕事ができるように工夫してみて。恋愛面は、家庭的な雰囲気のある人に惹かれそう。特に頼もしい姿にグッとくるようです。デートはインドアな気分。映画やゲームなどで2人の時間を楽しんで。
★ワンポイントアドバイス★
仕事のやり方や収入源が変わる時期。未来に期待して、新しいことにもどんどん挑戦していくと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
親しい間柄になってくると何でも言ってしまいたくなりますが、“親しき仲にも礼儀あり”を忘れないようにしましょう。お互い心地良く仕事ができるように工夫してみて。恋愛面は、家庭的な雰囲気のある人に惹かれそう。特に頼もしい姿にグッとくるようです。デートはインドアな気分。映画やゲームなどで2人の時間を楽しんで。
仕事のやり方や収入源が変わる時期。未来に期待して、新しいことにもどんどん挑戦していくと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/