ドル円理論価格 1ドル＝155.17円（前日比-0.18円）
割高ゾーン：156.19より上
現値：154.94
割安ゾーン：154.15より下
過去5営業日の理論価格
2026/01/30 155.35
2026/01/29 155.18
2026/01/28 156.55
2026/01/27 157.07
2026/01/26 157.51
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
