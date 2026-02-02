“どげんかせんといかん”との思いで4年目の高卒ドラ1が宮崎で自主的に動き出した。ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が2日、宮崎春季キャンプ2日目からアーリーワークを始めた。

「けっこう早く起きましたよ。何とかしないといけないのでね。あすも朝から、またやります」と早朝室内打撃練習後に笑っていた。

ポテンシャル抜群、規格外の身体能力との肩書きを引っさげて22年ドラフト1位で入団し、4年目で初のキャンプA組（1軍）に抜てき。これまで遊撃手1本で勝負してきたが、第1クール初日の1日からは外野に本格的に挑戦中。フリー打撃中には、中堅守備の動きをたたき込まれた。「やったことないのでむずい」と言いながら難なくさばいていた。

キャンプには内・外野含めて、計6個のグラブを宮崎に送った。大西崇之外野守備走塁兼作戦コーチ（54）は「外野は7割、内野は3割くらいで、ほぼ外野やね。とにかく足が速いしむちゃくちゃ足が長い。楽しみやね」と期待を寄せている。

昨季の25年5月30日の楽天戦で代走として1軍デビューも飾った。背番号「36」が、覚悟のもと変わろうとしている。