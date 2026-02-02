Ｊ１町田はアカデミーの２０２６年の新体制を発表した。新たに加わった森村昂太ユースコーチ（３７）、喜山康平ジュニアコーチ（３７）がこのほど、取材に応じ、加入の経緯と意気込みなどを語った。

東京・小平市出身の森村氏はＦＣ東京の下部組織を経てトップチームに昇格。その後、６季所属した町田で１７５試合に出場するなどＪリーグ通算で３５０試合以上を経験している。引退後は２４年からＪＦＬクリアソン新宿のＵ−１５監督を務めた。

そんな中、今季からプリンスリーグ関東２部に参入する町田ユースのコーチ就任オファーが舞い込んできた。森村氏は「まさかお話をいただけるとは思わなかったのでびっくりした」と述懐。「２年間（新宿の）Ｕ−１５の監督をしてきて、教えるサッカーの難しさを痛感していた。町田のアカデミーがすごく良いサッカーをすると周りからも聞いていて、すばらしい監督（中山貴夫）がいる中で学んでいくことは自分にとって価値があると感じた」と経緯を説明。ＦＣ東京ユース時代、そして新宿での指導者経験を還元することを誓った。

喜山氏は東京Ｖの下部組織を経てトップチームに昇格。岡山、讃岐、松本山雅、岡山、北九州などでプレーし、Ｊ通算４５０試合以上出場している。「現役時代、ゼルビア（町田）には所属したことはないのですが、地元が隣の麻生区なので、戻ってこられたことをうれしく思っています」。

昨季まで２０年間現役でプレー。引退後、町田の菅澤大我アカデミーダイレクターから白羽の矢が立った。喜山氏にとって、同ダイレクラーは東京Ｖのアカデミー時代の恩師で「大我さんに誘っていただき、すばらしいスタッフのいる環境で指導者をスタートできてうれしい。２０年選手をやらせてもらったことと、地域リーグからＪ１まで経験させてもらった。選手一人一人に対してその経験を還元したいですし、サッカーが大好きであることを伝えていきたい」と声を弾ませた。

２人合計でＪ通算８００試合以上出場の“実績者”が加入。取材会に参加した菅澤ダイレクターは「森村コーチは町田のトップチームで５年半プレーをしたというところも大きな決め手の一つですが、ＦＣ東京ユース育ちで、私の知らないサッカーの中で育ったというところもうまく融合してアカデミーの力になってくれたら」と期待。喜山コーチに向けても「小学生の頃から自分が見ていた選手。彼の人間性だったり今までの経験、２０年間というのはやっぱり大した数字であって、メンタル的なところだったり技術戦術的なものをアカデミーの選手たちに良い影響をもたらしてくれる」と目を細めた。

ダイレクターは今季の目標についても言及。「ユースは当然、プリンスリーグ１部昇格、最低でも２部残留。Ｕ−１５については何としても関東リーグの方に昇格をしてもらいたい」と力を込めた。

町田アカデミーではほかに、佐藤慎之介ジュニアユースＧＫコーチ、黒川貴徳コンディショニングスタッフが新たに加入した。