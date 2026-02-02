春の瀬戸内を彩る特別な鉄道旅が始まります！JR西日本は、人気の観光列車「はなあかり」による広島・宮島・岩国を繋ぐ新コースの運行を2026年3月20日（金・祝）より開始します。世界遺産・厳島神社や錦帯橋を優雅に巡るこの旅は、車内も「動く美術館」のような豪華仕様。2月18日（水）より順次始まる予約は、駅の窓口では行われない「tabiwa トラベル」限定の特別な受付となります。老舗「やまだ屋」のスイーツや各地の伝統工芸に囲まれる、贅沢な春旅の詳細をお届けします。

春の瀬戸内を「はなあかり」で優雅にめぐる！広島・宮島・岩国の贅沢三昧ツアー

運行スケジュールと走行ルート

運行期間は、2026年3月20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)のほか、4月〜6月の土日の一部日程です。

1日1往復の運行となっており、午前に広島駅から宮島口駅を経由して岩国駅へ、午後は岩国駅から広島駅へと戻るルートを山陽線経由で走行します。詳細な時刻は、2月上旬以降に「はなあかり」特設サイトにて発表される予定です。

みどりの窓口では買えません！申込はどこから？販売箇所とスケジュール

今回の特別旅は旅行会社専用での取扱いとなります。全国の駅のみどりの窓口や券売機、JR西日本の予約サイト「e5489」では購入できないため注意が必要です。申込はtabiwa トラベル「鉄道ファンの宝箱」から。

2026年3月運転分の発売開始日時は次の通りです。

・スーペリアグリーン：2026年2月18日(水) 13時から発売

・グリーン席：乗車日の30日前の10時から発売

海外からの利用者向けに主な海外OTAや旅行会社を通じた個人向け・団体ツアー商品の販売も予定されています。

お腹も心も満たされる誘惑のラインナップ

車内販売（イメージ）

老舗コラボのスイーツと車内販売アイテム

ご乗車の利用者には、宮島の老舗「やまだ屋」のもみじ饅頭と桐葉菓（とうようか）、飲み物が「はなあかり」オリジナルパッケージで提供されます。旅の途中、列車に揺られながら広島名物のやさしい甘さを堪能できます。

2号車サロンではアテンダントによる車内販売も実施されます。地域ならではのお土産品や飲料、お酒やおつまみのほか、特別なグッズも登場します。

・はなあかりオマージュグラス

列車をイメージしてデザインされた、手作りの吹きガラス製ぐい呑みサイズ

・「ひろしま神楽」グッズ

広島の伝統芸能にちなんだ神楽小面（かぐらこめん）やコラボグッズ

車内販売は広島駅〜岩国駅間で実施されますが、復路は宮島口駅〜広島駅の間で終了となるため早めのチェックがおすすめです。

「動く美術館」すぎて降りたくなくなる？スーペリアグリーン車の秘密

車内（スーペリアグリーン車）で展示する調度品（イメージ）

沿線の伝統工芸品が並ぶ豪華な調度品

1号車のスーペリアグリーン車内にある飾り棚には、これまで「はなあかり」が走行してきた沿線各地の工芸品やアート作品が展示されます。座席ごとに異なる作品が用意されているため、繰り返し乗車するたびに新たな出会いと発見を楽しめます。

展示される調度品の一例は以下の通りです。

・福井県福井市：越前和紙フラワーアート

・兵庫県豊岡市：城崎で約300年の伝統を持つ麦わら細工

・岡山県倉敷市：色鮮やかな畳縁（たたみべり）アート、高品質なジーンズアート

・広島県福山市：戦災復興の願いが込められた「ばら」のオブジェ

・広島県尾道市：地元出身の日本画家・平山郁夫氏の絵画（複製色紙）

春の陽光に包まれる瀬戸内の景色とともに、各地の職人が丹精込めて作り上げた芸術に触れる贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

「はなあかり」広島・宮島・岩国コース概要

・運転区間：広島〜宮島口〜岩国（山陽線経由）

・運転期間：2026年3月20日(金)、21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)および4月〜6月の土日の一部日程

・運転本数：1日1往復

・販売箇所：tabiwa トラベル「鉄道ファンの宝箱」

・車内おもてなし：もみじ饅頭・桐葉菓・お飲み物（オリジナルパッケージ）の提供

・展示内容：スーペリアグリーン車にて沿線各地の伝統工芸品を展示

観光列車「はなあかり」が繋ぐ今回の新コースは、歴史、文化、美食が凝縮された、まさに春の瀬戸内を満喫するための「動く拠点」です。宮島口から岩国へと続く山陽線の車窓を眺めながら、手作りのオマージュグラス や各地の芸術作品に触れる時間は、日帰りの旅を一生の思い出に変えてくれるはずです。

3月の運行分は、2月18日（水）13:00からスーペリアグリーン車の発売が始まります 。人気の列車につき、早めのスケジュール調整をおすすめします。駅の窓口ではなく、事前に「tabiwa トラベル」をチェックしてください。

瀬戸内の美しい景観と、豪華な車内設備、そして地元ならではの味覚が揃った「はなあかり」の旅で、特別な春の思い出を作ってください。

（画像：JR西日本、TOP写真：KUZUHA / PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）