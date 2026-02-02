日本アビオがカイ気配、高水準の防衛関連需要を取り込み今期業績予想を大幅増額

日本アビオニクス<6946.T>が寄り付き大口の買い注文で値が付かず、カイ気配のまま株価水準を切り上げる展開となっている。同社は防衛・産業用機器メーカーで、防衛装備品ではレーダー装置などをはじめとする電子機器など陸・海・空の自衛隊向けで実績が高い。地政学リスクの高まりを背景とした防衛力強化の流れを受け、同社の収益環境に追い風が強まる可能性が改めて意識されている。



そうしたなか、前週末１月３０日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の２５０億円から２８５億円（前期比４１．６％増）営業利益は４０億円から５０億円（同７８．８％増）に大幅増額した。高水準の防衛予算を追い風に、豊富な受注残を前倒しで消化する過程でトップラインの伸びが会社側の想定を上回る。営業利益は従前から過去最高利益更新が見込まれていたが、一段と上乗せされる格好となった。足もとでこれを評価する買いが集中した。



