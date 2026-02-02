日本ゼオン<4205.T>が続伸している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３０５億円から３１０億円（前期比５．７％増）へ、純利益は２８０億円から３１５億円（同２０．２％増）へ上方修正したことが好感されている。



エラストマー素材事業において原料価格下落に伴う販売価格下落の影響を受け、売上高は４１５０億円から４０７５億円（同３．１％減）へ下方修正したものの、高機能材料事業で大型テレビ向け光学フィルムや電池材料の需要が堅調なことが利益を押し上げる。また、想定為替レートに対して円安での推移継続も織り込んだ。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３０９７億１２００万円（前年同期比１．８％減）、営業利益２７６億円（同１４．２％増）、純利益２８３億２５００万円（同４０．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS