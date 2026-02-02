ｓａｎｔｅｃに物色人気集中、今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込む

ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777.T>に物色人気が集中、カイ気配のまま１万円大台ラインを軸とするもみ合いを急速に上放れ、上場来高値圏をまい進している。光測定器や、光パワーモニター、光フィルター、光可変減衰器といった光関連部品の製造を手掛けるが、高度な技術力を武器に世界市場を開拓し、海外売上高比率が約７７％と高いことも特長だ。



足もとでは光関連部品の中でコネクター付き光ファイバーケーブル検査装置の販売が好調で全体収益押し上げに貢献している。前週末１月３０日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表、売上高を従来予想の２６０億円から３００億円（前期比２５％増）に、営業利益を７４億円から９３億円（同２５％増）に増額した。好業績を背景に株主還元も強化し、今期の年間配当を従来計画に５０円上乗せし２００円（前期実績は記念配を含め２１０円）とすることも併せて発表しており、これらを評価する形で上値を見込んだ投資マネーが流入した。



出所：MINKABU PRESS