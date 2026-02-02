日本電設工業<1950.T>が急動意。電気工事会社で鉄道工事に強く、主要顧客がＪＲ東日本グループで安定した売上高基盤を有する。業績はＪＲ関連の工事が高水準なほか、民間の大型設備投資需要などを取り込み、利益面で会社側の計画を大きく上回る状況となっている。



前週末１月３０日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の１７６億６０００万円から２２２億７０００万円（前期比２４％増）に大幅増額しており、減益見通しから一転２割を超える増益予想に変わった。これがサプライズとなり株価を強く刺激している。テクニカル的には２５日移動平均線との上方カイ離を解消しており、目先値ごろ感が生じていたことも追随買いを呼び込む背景となっているようだ。



出所：MINKABU PRESS