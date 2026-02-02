スパークスが急反発、期末一括配当予想は２２円の増配へ

スパークス・グループ<8739.T>が急反発し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期の期末一括配当予想を９０円にすると発表しており、前期（６８円）比２２円の増配となることが好感されている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、営業収益１３６億８４００万円（前年同期比５．７％増）、営業利益６０億６２００万円（同１３．８％増）、純利益４４億７３００万円（同３４．７％増）だった。運用資産残高が２兆２３３４億円と創業以来の過去最高を更新したことが貢献。また、再生可能エネルギー戦略、プライベートエクイティ戦略などオルタナティブ投資が成長したことも寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は引き続き未定としている。



出所：MINKABU PRESS