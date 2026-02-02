Ｆ－ブレインが一時１２％高と急騰、収益開花期に突入し国策銘柄の一角として注目度高まる

フーバーブレイン<3927.T>が急騰、一時１２％高の９４５円まで駆け上がり、昨年８月以来の４ケタ大台を意識させる流れとなっている。サイバーセキュリティー関連企業で、自社開発のエンドポイントソフトなどによる情報セキュリティー対策で優位性を持つ。また、世界的にＡＩエージェントの普及が本格化するなか、２９年度までの中期経営計画でエンドポイントセキュリティーツールのＡＩエージェント化実現に取り組むことを標榜し時流を捉えている。



高市早苗首相はサイバーセキュリティーの重要性にかねてから言及しており、同社はその国策に乗る。利益面も開花期に突入、２５年３月期に営業利益は前の期比８．５倍化を達成したが、２６年３月期も前期比３６％増の２億５５００万円を見込みピーク利益更新見通しにある。



