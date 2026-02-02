Da-iCEアルバム収録曲「Try&Groove」MV公開！工藤大輝・岩岡徹・和田颯によるユニット曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが1月14日にリリースしたアルバム『TERMiNaL』より、収録曲「Try&Groove」のMVが公開された。

■工藤大輝が担当したスタイリングに注目

「Try&Groove」は、アルバムに収録されたメンバーによるユニット曲のひとつで、普段はDa-iCEのパフォーマーとしてグループを支える工藤大輝・岩岡徹・和田颯の3人が作詞曲、歌唱に至るまでを手掛けた。

MVは、HIP-HOPシーンを中心に、JP THE WAVYや舐達麻などのMVを手掛ける他、藤井風、Snow Manなどメジャーアーティストの作品でも活躍している“Spikey John”が監督を担当。80s・90s・00s・2026年現在などのストリートカルチャーや撮影技法をサンプリングしつつも、懐かしさよりも斬新さが際立つ見応えのあるMVに仕上がっている。

今回のスタイリングはメンバーの工藤大輝が自らを含む3名分を担当。バーバリーのヴィンテージマフラーや、楽曲を象徴する「P」のロゴと三角形が目を引く色違いのスウェットなど、ティザー公開直後からファンの間で大きな話題となっていたスタイリングにも注目だ。

