―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6777> ｓａｎｔｅｃ 　東Ｓ 　 +28.87 　　1/30　　　3Q　　　 21.71
<5204> 石塚硝 　　　　東Ｓ 　 +15.27 　　1/30　　　3Q　　　 18.39
<9311> アサガミ 　　　東Ｓ　　 +9.32 　　1/30　　　3Q　　　 34.58
<8046> 丸藤パ 　　　　東Ｓ　　 +7.41 　　1/30　　　3Q　　　 46.10
<3004> 神栄 　　　　　東Ｓ　　 +7.39 　　1/30　　　3Q　　　 16.72

<5951> ダイニチ工業 　東Ｓ　　 +6.58 　　1/30　　　3Q　　　 37.23
<3542> ベガコーポ 　　東Ｇ　　 +6.35 　　1/30　　　3Q　　　 53.52
<4771> Ｆ＆Ｍ 　　　　東Ｓ　　 +6.24 　　1/30　　　3Q　　　 39.74
<6565> ＡＢホテル 　　東Ｓ　　 +5.55 　　1/30　　　3Q　　　 25.93
<6932> 遠藤照明 　　　東Ｓ　　 +5.51 　　1/30　　　3Q　　　 24.45

<6946> 日本アビオ 　　東Ｓ　　 +5.09 　　1/30　　　3Q　　　104.19
<6391> 加地テック 　　東Ｓ　　 +4.96 　　1/30　　　3Q　　　 13.02
<6262> ペガサス 　　　東Ｓ　　 +4.80 　　1/30　　　3Q　　　-27.16
<4685> 菱友システム 　東Ｓ　　 +4.63 　　1/30　　　3Q　　　 15.92
<2782> セリア 　　　　東Ｓ　　 +4.05 　　1/30　　　3Q　　　 18.21

<7539> アイナボＨＤ 　東Ｓ　　 +4.02 　　1/30　　　1Q　　　 -3.46
<8383> 鳥取銀 　　　　東Ｓ　　 +3.85 　　1/30　　　3Q　　　 39.10
<3352> バッファロー 　東Ｓ　　 +3.79 　　1/30　　　3Q　　　 30.57
<8285> 三谷産業 　　　東Ｓ　　 +3.78 　　1/30　　　3Q　　　 65.08
<6797> 名古屋電機 　　東Ｓ　　 +3.53 　　1/30　　　3Q　　　-62.56

<4762> ＸＮＥＴ 　　　東Ｓ　　 +3.50 　　1/30　　　3Q　　　 16.27
<7795> ＫＹＯＲＩＴ 　東Ｓ　　 +3.21 　　1/30　　　3Q　　　 22.49
<6557> ＡＩＡＩ 　　　東Ｇ　　 +3.14 　　1/30　　　3Q　　　 71.00
<2208> ブルボン 　　　東Ｓ　　 +3.09 　　1/30　　　3Q　　　 -8.13
<3294> イーグランド 　東Ｓ　　 +3.01 　　1/30　　　3Q　　　131.38

<8030> 中央魚 　　　　東Ｓ　　 +2.89 　　1/30　　　3Q　　　　1.09
<7897> ホクシン 　　　東Ｓ　　 +2.75 　　1/30　　　3Q　　　　赤拡
<8871> ゴールドクレ 　東Ｓ　　 +2.62 　　1/30　　　3Q　　　　5.40
<4248> 竹本容器 　　　東Ｓ　　 +2.58 　　1/30　本決算　　　 12.36
<5612> 鋳鉄管 　　　　東Ｓ　　 +2.55 　　1/30　　　3Q　　　-62.86

<6157> 日進工具 　　　東Ｓ　　 +2.25 　　1/30　　　3Q　　　　0.77
<4679> 田谷 　　　　　東Ｓ　　 +2.08 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<7896> セブン工業 　　東Ｓ　　 +2.06 　　1/30　　　3Q　　　-87.75
<2805> エスビー 　　　東Ｓ　　 +1.97 　　1/30　　　3Q　　　　1.32
<7150> 島根銀行 　　　東Ｓ　　 +1.97 　　1/30　　　3Q　　　-42.15

<9708> 帝ホテル 　　　東Ｓ　　 +1.80 　　1/30　　　3Q　　　 55.73
<6658> シライ電子 　　東Ｓ　　 +1.73 　　1/30　　　3Q　　　-14.29
<7175> 今村証券 　　　東Ｓ　　 +1.63 　　1/30　　　3Q　　　 14.24
<7551> ウェッズ 　　　東Ｓ　　 +1.50 　　1/30　　　3Q　　　-12.85
<6325> タカキタ 　　　東Ｓ　　 +1.49 　　1/30　　　3Q　　　-37.11

<5386> 鶴弥 　　　　　東Ｓ　　 +1.47 　　1/30　　　3Q　　　-41.25
<7442> 中山福 　　　　東Ｓ　　 +1.46 　　1/30　　　3Q　　　 41.69
<7823> アトネイチャ 　東Ｓ　　 +1.36 　　1/30　　　3Q　　　 35.99
<8704> トレイダーズ 　東Ｓ　　 +1.32 　　1/30　　　3Q　　　-31.42
<5388> クニミネ 　　　東Ｓ　　 +1.30 　　1/30　　　3Q　　　　9.63

<7775> 大研医器 　　　東Ｓ　　 +1.28 　　1/30　　　3Q　　　-15.21
<6292> カワタ 　　　　東Ｓ　　 +1.25 　　1/30　　　3Q　　　 -0.45
<6144> 西部電機 　　　東Ｓ　　 +1.21 　　1/30　　　3Q　　　 56.66
<9376> ユーラシア 　　東Ｓ　　 +1.19 　　1/30　　　1Q　　　　　－
<7464> セフテック 　　東Ｓ　　 +1.16 　　1/30　　　3Q　　　 -2.34

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

