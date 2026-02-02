決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 日本アビオ、セリア、ｓａｎｔｅｃ (1月30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ +28.87 1/30 3Q 21.71
<5204> 石塚硝 東Ｓ +15.27 1/30 3Q 18.39
<9311> アサガミ 東Ｓ +9.32 1/30 3Q 34.58
<8046> 丸藤パ 東Ｓ +7.41 1/30 3Q 46.10
<3004> 神栄 東Ｓ +7.39 1/30 3Q 16.72
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ +6.58 1/30 3Q 37.23
<3542> ベガコーポ 東Ｇ +6.35 1/30 3Q 53.52
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ +6.24 1/30 3Q 39.74
<6565> ＡＢホテル 東Ｓ +5.55 1/30 3Q 25.93
<6932> 遠藤照明 東Ｓ +5.51 1/30 3Q 24.45
<6946> 日本アビオ 東Ｓ +5.09 1/30 3Q 104.19
<6391> 加地テック 東Ｓ +4.96 1/30 3Q 13.02
<6262> ペガサス 東Ｓ +4.80 1/30 3Q -27.16
<4685> 菱友システム 東Ｓ +4.63 1/30 3Q 15.92
<2782> セリア 東Ｓ +4.05 1/30 3Q 18.21
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ +4.02 1/30 1Q -3.46
<8383> 鳥取銀 東Ｓ +3.85 1/30 3Q 39.10
<3352> バッファロー 東Ｓ +3.79 1/30 3Q 30.57
<8285> 三谷産業 東Ｓ +3.78 1/30 3Q 65.08
<6797> 名古屋電機 東Ｓ +3.53 1/30 3Q -62.56
<4762> ＸＮＥＴ 東Ｓ +3.50 1/30 3Q 16.27
<7795> ＫＹＯＲＩＴ 東Ｓ +3.21 1/30 3Q 22.49
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ +3.14 1/30 3Q 71.00
<2208> ブルボン 東Ｓ +3.09 1/30 3Q -8.13
<3294> イーグランド 東Ｓ +3.01 1/30 3Q 131.38
<8030> 中央魚 東Ｓ +2.89 1/30 3Q 1.09
<7897> ホクシン 東Ｓ +2.75 1/30 3Q 赤拡
<8871> ゴールドクレ 東Ｓ +2.62 1/30 3Q 5.40
<4248> 竹本容器 東Ｓ +2.58 1/30 本決算 12.36
<5612> 鋳鉄管 東Ｓ +2.55 1/30 3Q -62.86
<6157> 日進工具 東Ｓ +2.25 1/30 3Q 0.77
<4679> 田谷 東Ｓ +2.08 1/30 3Q 黒転
<7896> セブン工業 東Ｓ +2.06 1/30 3Q -87.75
<2805> エスビー 東Ｓ +1.97 1/30 3Q 1.32
<7150> 島根銀行 東Ｓ +1.97 1/30 3Q -42.15
<9708> 帝ホテル 東Ｓ +1.80 1/30 3Q 55.73
<6658> シライ電子 東Ｓ +1.73 1/30 3Q -14.29
<7175> 今村証券 東Ｓ +1.63 1/30 3Q 14.24
<7551> ウェッズ 東Ｓ +1.50 1/30 3Q -12.85
<6325> タカキタ 東Ｓ +1.49 1/30 3Q -37.11
<5386> 鶴弥 東Ｓ +1.47 1/30 3Q -41.25
<7442> 中山福 東Ｓ +1.46 1/30 3Q 41.69
<7823> アトネイチャ 東Ｓ +1.36 1/30 3Q 35.99
<8704> トレイダーズ 東Ｓ +1.32 1/30 3Q -31.42
<5388> クニミネ 東Ｓ +1.30 1/30 3Q 9.63
<7775> 大研医器 東Ｓ +1.28 1/30 3Q -15.21
<6292> カワタ 東Ｓ +1.25 1/30 3Q -0.45
<6144> 西部電機 東Ｓ +1.21 1/30 3Q 56.66
<9376> ユーラシア 東Ｓ +1.19 1/30 1Q －
<7464> セフテック 東Ｓ +1.16 1/30 3Q -2.34
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース