―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　Ｖコマース <2491>
　25年12月期の連結経常利益は前の期比64.1％減の14.8億円に落ち込み、非連結決算に移行する26年12月期の同損益は7億円の赤字に転落する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2491> Ｖコマース 　　東Ｐ 　 -14.68 　　1/30　本決算　　　　赤転
<3836> アバントＧ 　　東Ｐ 　 -10.18 　　1/30　　上期　　　　7.52
<6920> レーザーテク 　東Ｐ　　 -9.61 　　1/30　　上期　　　　4.31
<4043> トクヤマ 　　　東Ｐ　　 -9.18 　　1/30　　　3Q　　　 24.85
<5929> 三和ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -8.64 　　1/30　　　3Q　　　 -4.84

<6454> マックス 　　　東Ｐ　　 -8.23 　　1/30　　　3Q　　　 19.45
<6222> 島精機 　　　　東Ｐ　　 -8.14 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<7537> 丸文 　　　　　東Ｐ　　 -7.85 　　1/30　　　3Q　　　-48.86
<7575> 日本ライフＬ 　東Ｐ　　 -7.14 　　1/30　　　3Q　　　 -3.38
<3092> ＺＯＺＯ 　　　東Ｐ　　 -5.74 　　1/30　　　3Q　　　　5.54

<6196> ストライク 　　東Ｐ　　 -4.65 　　1/30　　　1Q　　　137.16
<9882> イエロハット 　東Ｐ　　 -4.34 　　1/30　　　3Q　　　 -1.78
<8892> エスコン 　　　東Ｐ　　 -4.18 　　1/30　　　3Q　　　-38.68
<6104> 芝浦機 　　　　東Ｐ　　 -3.76 　　1/30　　　3Q　　　-79.31
<6508> 明電舎 　　　　東Ｐ　　 -3.70 　　1/30　　　3Q　　　 23.25

<5440> 共英製鋼 　　　東Ｐ　　 -3.67 　　1/30　　　3Q　　　 27.97
<8604> 野村 　　　　　東Ｐ　　 -3.62 　　1/30　　　3Q　　　 15.48
<3762> テクマト 　　　東Ｐ　　 -3.40 　　1/30　　　3Q　　　 12.79
<9504> 中国電 　　　　東Ｐ　　 -3.34 　　1/30　　　3Q　　　 -4.79
<8133> エネクス 　　　東Ｐ　　 -3.26 　　1/30　　　3Q　　　-23.20

<8103> 明和産 　　　　東Ｐ　　 -3.04 　　1/30　　　3Q　　　 -3.71
<1941> 中電工 　　　　東Ｐ　　 -2.95 　　1/30　　　3Q　　　 14.53
<6737> ＥＩＺＯ 　　　東Ｐ　　 -2.71 　　1/30　　　3Q　　　 -6.74
<8877> エスリード 　　東Ｐ　　 -2.62 　　1/30　　　3Q　　　　3.17
<7839> ＳＨＯＥＩ 　　東Ｐ　　 -2.52 　　1/30　　　1Q　　　-16.98

<7483> ドウシシャ 　　東Ｐ　　 -2.46 　　1/30　　　3Q　　　 37.87
<2121> ＭＩＸＩ 　　　東Ｐ　　 -2.44 　　1/30　　　3Q　　　 -9.83
<6455> モリタＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.42 　　1/30　　　3Q　　　 23.34
<4318> クイック 　　　東Ｐ　　 -2.31 　　1/30　　　3Q　　　　2.54
<8551> 北日銀 　　　　東Ｐ　　 -2.26 　　1/30　　　3Q　　　 -8.99

<4216> 旭有機材 　　　東Ｐ　　 -2.26 　　1/30　　　3Q　　　-31.23
<9533> 邦ガス 　　　　東Ｐ　　 -1.95 　　1/30　　　3Q　　　　7.94
<3388> 明治電機工業 　東Ｐ　　 -1.82 　　1/30　　　3Q　　　 38.48
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 　東Ｐ　　 -1.77 　　1/30　　　3Q　　　 -8.14
<6419> マースＧＨＤ 　東Ｐ　　 -1.69 　　1/30　　　3Q　　　-28.66

<7943> ニチハ 　　　　東Ｐ　　 -1.62 　　1/30　　　3Q　　　　8.31
<9474> ゼンリン 　　　東Ｐ　　 -1.44 　　1/30　　　3Q　　　 43.46
<6436> アマノ 　　　　東Ｐ　　 -1.41 　　1/30　　　3Q　　　 -0.06
<9832> オートバクス 　東Ｐ　　 -1.23 　　1/30　　　3Q　　　 24.63
<8341> 七十七 　　　　東Ｐ　　 -1.16 　　1/30　　　3Q　　　 28.85

<8707> 岩井コスモ 　　東Ｐ　　 -1.14 　　1/30　　　3Q　　　 30.74
<2175> エスエムエス 　東Ｐ　　 -1.09 　　1/30　　　3Q　　　　4.96
<7600> 日本ＭＤＭ 　　東Ｐ　　 -1.02 　　1/30　　　3Q　　　-60.22
<9009> 京成 　　　　　東Ｐ　　 -0.98 　　1/30　　　3Q　　　 -2.71
<5703> 日軽金ＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.92 　　1/30　　　3Q　　　 13.81

<4212> 積水樹 　　　　東Ｐ　　 -0.91 　　1/30　　　3Q　　　 20.13
<4658> 日本空調 　　　東Ｐ　　 -0.82 　　1/30　　　3Q　　　 13.42
<3771> システムリサ 　東Ｐ　　 -0.77 　　1/30　　　3Q　　　 14.85
<6810> マクセル 　　　東Ｐ　　 -0.76 　　1/30　　　3Q　　　　9.83
<3104> 富士紡ＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.76 　　1/30　　　3Q　　　 19.94

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース