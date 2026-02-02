決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … レーザーテク、野村、ＺＯＺＯ (1月30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 Ｖコマース <2491>
25年12月期の連結経常利益は前の期比64.1％減の14.8億円に落ち込み、非連結決算に移行する26年12月期の同損益は7億円の赤字に転落する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2491> Ｖコマース 東Ｐ -14.68 1/30 本決算 赤転
<3836> アバントＧ 東Ｐ -10.18 1/30 上期 7.52
<6920> レーザーテク 東Ｐ -9.61 1/30 上期 4.31
<4043> トクヤマ 東Ｐ -9.18 1/30 3Q 24.85
<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ -8.64 1/30 3Q -4.84
<6454> マックス 東Ｐ -8.23 1/30 3Q 19.45
<6222> 島精機 東Ｐ -8.14 1/30 3Q 黒転
<7537> 丸文 東Ｐ -7.85 1/30 3Q -48.86
<7575> 日本ライフＬ 東Ｐ -7.14 1/30 3Q -3.38
<3092> ＺＯＺＯ 東Ｐ -5.74 1/30 3Q 5.54
<6196> ストライク 東Ｐ -4.65 1/30 1Q 137.16
<9882> イエロハット 東Ｐ -4.34 1/30 3Q -1.78
<8892> エスコン 東Ｐ -4.18 1/30 3Q -38.68
<6104> 芝浦機 東Ｐ -3.76 1/30 3Q -79.31
<6508> 明電舎 東Ｐ -3.70 1/30 3Q 23.25
<5440> 共英製鋼 東Ｐ -3.67 1/30 3Q 27.97
<8604> 野村 東Ｐ -3.62 1/30 3Q 15.48
<3762> テクマト 東Ｐ -3.40 1/30 3Q 12.79
<9504> 中国電 東Ｐ -3.34 1/30 3Q -4.79
<8133> エネクス 東Ｐ -3.26 1/30 3Q -23.20
<8103> 明和産 東Ｐ -3.04 1/30 3Q -3.71
<1941> 中電工 東Ｐ -2.95 1/30 3Q 14.53
<6737> ＥＩＺＯ 東Ｐ -2.71 1/30 3Q -6.74
<8877> エスリード 東Ｐ -2.62 1/30 3Q 3.17
<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ -2.52 1/30 1Q -16.98
<7483> ドウシシャ 東Ｐ -2.46 1/30 3Q 37.87
<2121> ＭＩＸＩ 東Ｐ -2.44 1/30 3Q -9.83
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ -2.42 1/30 3Q 23.34
<4318> クイック 東Ｐ -2.31 1/30 3Q 2.54
<8551> 北日銀 東Ｐ -2.26 1/30 3Q -8.99
<4216> 旭有機材 東Ｐ -2.26 1/30 3Q -31.23
<9533> 邦ガス 東Ｐ -1.95 1/30 3Q 7.94
<3388> 明治電機工業 東Ｐ -1.82 1/30 3Q 38.48
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ -1.77 1/30 3Q -8.14
<6419> マースＧＨＤ 東Ｐ -1.69 1/30 3Q -28.66
<7943> ニチハ 東Ｐ -1.62 1/30 3Q 8.31
<9474> ゼンリン 東Ｐ -1.44 1/30 3Q 43.46
<6436> アマノ 東Ｐ -1.41 1/30 3Q -0.06
<9832> オートバクス 東Ｐ -1.23 1/30 3Q 24.63
<8341> 七十七 東Ｐ -1.16 1/30 3Q 28.85
<8707> 岩井コスモ 東Ｐ -1.14 1/30 3Q 30.74
<2175> エスエムエス 東Ｐ -1.09 1/30 3Q 4.96
<7600> 日本ＭＤＭ 東Ｐ -1.02 1/30 3Q -60.22
<9009> 京成 東Ｐ -0.98 1/30 3Q -2.71
<5703> 日軽金ＨＤ 東Ｐ -0.92 1/30 3Q 13.81
<4212> 積水樹 東Ｐ -0.91 1/30 3Q 20.13
<4658> 日本空調 東Ｐ -0.82 1/30 3Q 13.42
<3771> システムリサ 東Ｐ -0.77 1/30 3Q 14.85
<6810> マクセル 東Ｐ -0.76 1/30 3Q 9.83
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ -0.76 1/30 3Q 19.94
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース