―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4229> 群栄化 　　　　東Ｐ 　 +16.23 　　1/30　　　3Q　　　 25.63
<8739> スパークス 　　東Ｐ 　 +15.76 　　1/30　　　3Q　　　　9.04
<4228> 積化成 　　　　東Ｐ 　 +14.87 　　1/30　　　3Q　　　312.06
<4220> リケンテクノ 　東Ｐ 　 +13.91 　　1/30　　　3Q　　　　5.83
<8157> 都築電 　　　　東Ｐ 　 +13.32 　　1/30　　　3Q　　　 64.33

<6961> エンプラス 　　東Ｐ 　 +13.05 　　1/30　　　3Q　　　 24.78
<7723> 愛時計 　　　　東Ｐ 　 +12.74 　　1/30　　　3Q　　　 41.76
<7844> マーベラス 　　東Ｐ 　 +12.63 　　1/30　　　3Q　　　 28.56
<9962> ミスミＧ 　　　東Ｐ 　 +12.11 　　1/30　　　3Q　　　-14.11
<4410> ハリマ化成Ｇ 　東Ｐ 　 +11.60 　　1/30　　　3Q　　　 63.54

<1950> 日本電設 　　　東Ｐ 　 +10.44 　　1/30　　　3Q　　　128.04
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 　東Ｐ　　 +9.77 　　1/30　　　3Q　　　 10.67
<7942> ＪＳＰ 　　　　東Ｐ　　 +9.16 　　1/30　　　3Q　　　　1.24
<4923> ＣＯＴＡ 　　　東Ｐ　　 +9.00 　　1/30　　　3Q　　　　9.27
<9715> トランスコス 　東Ｐ　　 +8.59 　　1/30　　　3Q　　　 24.01

<7102> 日車両 　　　　東Ｐ　　 +8.19 　　1/30　　　3Q　　　 54.11
<7276> 小糸製 　　　　東Ｐ　　 +8.12 　　1/30　　　3Q　　　 14.30
<6727> ワコム 　　　　東Ｐ　　 +6.90 　　1/30　　　3Q　　　 23.26
<6617> 東光高岳 　　　東Ｐ　　 +6.87 　　1/30　　　3Q　　　 52.73
<2053> 中部飼 　　　　東Ｐ　　 +6.46 　　1/30　　　3Q　　　 56.91

<9110> ユナイテド海 　東Ｐ　　 +6.02 　　1/30　　　3Q　　　-13.45
<1964> 中外炉 　　　　東Ｐ　　 +6.01 　　1/30　　　3Q　　　 65.85
<1878> 大東建 　　　　東Ｐ　　 +5.98 　　1/30　　　3Q　　　　0.35
<9202> ＡＮＡＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.86 　　1/30　　　3Q　　　　0.57
<6101> ツガミ 　　　　東Ｐ　　 +5.59 　　1/30　　　3Q　　　 56.81

<1939> 四電工 　　　　東Ｐ　　 +5.45 　　1/30　　　3Q　　　 -9.70
<7741> ＨＯＹＡ 　　　東Ｐ　　 +5.34 　　1/30　　　3Q　　　 30.09
<8137> サンワテク 　　東Ｐ　　 +5.17 　　1/30　　　3Q　　　 19.73
<6526> ソシオネクス 　東Ｐ　　 +5.04 　　1/30　　　3Q　　　-68.56
<6301> コマツ 　　　　東Ｐ　　 +5.02 　　1/30　　　3Q　　　 -7.77

<4507> 塩野義 　　　　東Ｐ　　 +4.94 　　1/30　　　3Q　　　 22.71
<3153> 八洲電機 　　　東Ｐ　　 +4.72 　　1/30　　　3Q　　　113.45
<7173> 東京きらぼし 　東Ｐ　　 +4.51 　　1/30　　　3Q　　　 30.49
<4549> 栄研化 　　　　東Ｐ　　 +4.50 　　1/30　　　3Q　　　 -3.39
<2060> フィードワン 　東Ｐ　　 +4.25 　　1/30　　　3Q　　　 30.05

<2220> 亀田製菓 　　　東Ｐ　　 +4.23 　　1/30　　　3Q　　　　7.44
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 　東Ｐ　　 +4.02 　　1/30　　　1Q　　　-34.51
<9531> 東ガス 　　　　東Ｐ　　 +3.99 　　1/30　　　3Q　　　105.13
<8308> りそなＨＤ 　　東Ｐ　　 +3.84 　　1/30　　　3Q　　　 31.56
<9511> 沖縄電 　　　　東Ｐ　　 +3.60 　　1/30　　　3Q　　　 26.67

<8803> 平和不 　　　　東Ｐ　　 +3.57 　　1/30　　　3Q　　　 11.76
<7476> アズワン 　　　東Ｐ　　 +3.56 　　1/30　　　3Q　　　 12.20
<2692> 伊藤忠食 　　　東Ｐ　　 +3.42 　　1/30　　　3Q　　　　1.68
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　東Ｐ　　 +3.40 　　1/30　　　3Q　　　 46.80
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 　東Ｐ　　 +3.28 　　1/30　　　3Q　　　 15.10

<4506> 住友ファーマ 　東Ｐ　　 +3.21 　　1/30　　　3Q　　　322.62
<2327> ＮＳＳＯＬ 　　東Ｐ　　 +3.21 　　1/30　　　3Q　　　　5.09
<9104> 商船三井 　　　東Ｐ　　 +3.20 　　1/30　　　3Q　　　-57.14
<3835> ｅＢＡＳＥ 　　東Ｐ　　 +3.15 　　1/30　　　3Q　　　-17.54
<8388> 阿波銀 　　　　東Ｐ　　 +3.14 　　1/30　　　3Q　　　 24.54

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース