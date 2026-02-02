決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソシオネクス、住友ファーマ、商船三井 (1月30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4229> 群栄化 東Ｐ +16.23 1/30 3Q 25.63
<8739> スパークス 東Ｐ +15.76 1/30 3Q 9.04
<4228> 積化成 東Ｐ +14.87 1/30 3Q 312.06
<4220> リケンテクノ 東Ｐ +13.91 1/30 3Q 5.83
<8157> 都築電 東Ｐ +13.32 1/30 3Q 64.33
<6961> エンプラス 東Ｐ +13.05 1/30 3Q 24.78
<7723> 愛時計 東Ｐ +12.74 1/30 3Q 41.76
<7844> マーベラス 東Ｐ +12.63 1/30 3Q 28.56
<9962> ミスミＧ 東Ｐ +12.11 1/30 3Q -14.11
<4410> ハリマ化成Ｇ 東Ｐ +11.60 1/30 3Q 63.54
<1950> 日本電設 東Ｐ +10.44 1/30 3Q 128.04
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ +9.77 1/30 3Q 10.67
<7942> ＪＳＰ 東Ｐ +9.16 1/30 3Q 1.24
<4923> ＣＯＴＡ 東Ｐ +9.00 1/30 3Q 9.27
<9715> トランスコス 東Ｐ +8.59 1/30 3Q 24.01
<7102> 日車両 東Ｐ +8.19 1/30 3Q 54.11
<7276> 小糸製 東Ｐ +8.12 1/30 3Q 14.30
<6727> ワコム 東Ｐ +6.90 1/30 3Q 23.26
<6617> 東光高岳 東Ｐ +6.87 1/30 3Q 52.73
<2053> 中部飼 東Ｐ +6.46 1/30 3Q 56.91
<9110> ユナイテド海 東Ｐ +6.02 1/30 3Q -13.45
<1964> 中外炉 東Ｐ +6.01 1/30 3Q 65.85
<1878> 大東建 東Ｐ +5.98 1/30 3Q 0.35
<9202> ＡＮＡＨＤ 東Ｐ +5.86 1/30 3Q 0.57
<6101> ツガミ 東Ｐ +5.59 1/30 3Q 56.81
<1939> 四電工 東Ｐ +5.45 1/30 3Q -9.70
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ +5.34 1/30 3Q 30.09
<8137> サンワテク 東Ｐ +5.17 1/30 3Q 19.73
<6526> ソシオネクス 東Ｐ +5.04 1/30 3Q -68.56
<6301> コマツ 東Ｐ +5.02 1/30 3Q -7.77
<4507> 塩野義 東Ｐ +4.94 1/30 3Q 22.71
<3153> 八洲電機 東Ｐ +4.72 1/30 3Q 113.45
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ +4.51 1/30 3Q 30.49
<4549> 栄研化 東Ｐ +4.50 1/30 3Q -3.39
<2060> フィードワン 東Ｐ +4.25 1/30 3Q 30.05
<2220> 亀田製菓 東Ｐ +4.23 1/30 3Q 7.44
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 東Ｐ +4.02 1/30 1Q -34.51
<9531> 東ガス 東Ｐ +3.99 1/30 3Q 105.13
<8308> りそなＨＤ 東Ｐ +3.84 1/30 3Q 31.56
<9511> 沖縄電 東Ｐ +3.60 1/30 3Q 26.67
<8803> 平和不 東Ｐ +3.57 1/30 3Q 11.76
<7476> アズワン 東Ｐ +3.56 1/30 3Q 12.20
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ +3.42 1/30 3Q 1.68
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ +3.40 1/30 3Q 46.80
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 東Ｐ +3.28 1/30 3Q 15.10
<4506> 住友ファーマ 東Ｐ +3.21 1/30 3Q 322.62
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ +3.21 1/30 3Q 5.09
<9104> 商船三井 東Ｐ +3.20 1/30 3Q -57.14
<3835> ｅＢＡＳＥ 東Ｐ +3.15 1/30 3Q -17.54
<8388> 阿波銀 東Ｐ +3.14 1/30 3Q 24.54
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
